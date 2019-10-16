Петербуржцам 65+ продлили больничный: самоизоляция за счет соцстраха продлевается до 29 мая

Работающие петербуржцы 65 лет и старше смогут сидеть дома или на даче на оплачиваемом больничном до 29 мая. Полагающиеся выплаты они получат, если не будут нарушать режим самоизоляции.

Как сообщили в петербургском отделении Фонда социального страхования, для минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией правительство РФ до 29 мая продлило для работающих россиян 65 лет и старше возможность оформить больничный лист (Постановление правительства РФ № 683 от 15 мая 2020 года). В фонде соцстраха поясняют, что больничный лист смогут оформить застрахованным работающим пенсионерам при условии, что они на это время не переведены на удалёнку, не ушли в отпуск и соблюдают режим самоизоляции дома или на даче.

Чтобы получить выплаты по больничному, не надо обращаться к врачу. Листок нетрудоспособности (электронный больничный лист) оформят автоматически, дистанционно и без посещения медорганизации. Для этого работодателю надо направить в петербургское отделение ФСС электронный реестр сведений на период временной нетрудоспособности на 18 календарных дней – с 12 по 29 мая.

Больничные по карантину россиянам будут оплачиваться напрямую Фондом социального страхования, без привлечения средств работодателей.

«Выплата по больничному листу осуществляется только при соблюдении режима изоляции. В случае нарушения этого режима работник компенсирует ФСС сумму выплаченного больничного», - говорится в сообщении регионального ФСС.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности изолировавшихся будет проходить по общим правилам: учитывается общий стаж работающего и средний заработок за последние два года. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100 % размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц). Если есть вопросы, их можно задать по телефону горячей линии 8-800-302-75-49.

Временный порядок оформления листков нетрудоспособности в стране действует с 6 апреля.

© Доктор Питер