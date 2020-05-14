Инфекционист: COVID-диссиденты не верят в вирус, но скоро он затронет каждую семью

Так называемые COVID-диссиденты, которые не верят в существование или опасность коронавируса, просто с ним не сталкивались, сообщил главный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов. По его мнению, скоро коронавирус может прийти в каждую семью.

Практически в каждой стране нашлись те, кто не верит в коронавирус. Одни диссиденты считают, что вируса вообще не существуют, другие утверждают, что он вовсе не так опасен, как принято считать. Возможно, скоро им придется поверить. Главный инфекционист управления делами президента, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов не исключает, что коронавирус затронет каждую семью.

«Эта бравада связана с тем, что людей не коснулось, может быть, это напрямую. Но скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID. И, наверняка, будут заболевшие, и эти люди смогут рассказать о том, как они болели», - цитируют специалиста РИА Новости.

Сомневающимся в существовании коронавируса врач предложил поработать волонтерами: «Человек, который каждый день выходит на борьбу с этой инфекцией, который каждый день ходит в "грязную зону" и надевает костюм, проводит там минимум 8 часов, я хочу предложить побыть волонтёром, чтобы побыть вместе с нами. Я приглашаю, добро пожаловать».

Напомним, в России зафиксирован 242 271 случай инфицирования коронавирусом. За время эпидемии умерли 2212 пациентов, выздоровели - 48 003.