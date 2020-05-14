Инфекционист: COVID-диссиденты не верят в вирус, но скоро он затронет каждую семью

Инфекционист: COVID-диссиденты не верят в вирус, но скоро он затронет каждую семью09:14, 14.05.2020 / Верcия для печати / 5 комментариев
Так называемые COVID-диссиденты, которые не верят в существование или опасность коронавируса, просто с ним не сталкивались, сообщил главный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов. По его мнению, скоро коронавирус может прийти в каждую семью.
Практически в каждой стране нашлись те, кто не верит в коронавирус. Одни диссиденты считают, что вируса вообще не существуют, другие утверждают, что он вовсе не так опасен, как принято считать. Возможно, скоро им придется поверить. Главный инфекционист управления делами президента, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов не исключает, что коронавирус затронет каждую семью.
«Эта бравада связана с тем, что людей не коснулось, может быть, это напрямую. Но скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID. И, наверняка, будут заболевшие, и эти люди смогут рассказать о том, как они болели», - цитируют специалиста РИА Новости.
«Коронавирус вызывает химический пожар в легких. Это несколько заболеваний в одном»
Сомневающимся в существовании коронавируса врач предложил поработать волонтерами: «Человек, который каждый день выходит на борьбу с этой инфекцией, который каждый день ходит в "грязную зону" и надевает костюм, проводит там минимум 8 часов, я хочу предложить побыть волонтёром, чтобы побыть вместе с нами. Я приглашаю, добро пожаловать».
Напомним, в России зафиксирован 242 271 случай инфицирования коронавирусом. За время эпидемии умерли 2212 пациентов, выздоровели - 48 003.
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Придется поверить диссидентам или в диссидентов ?
Интересно получить ответ от специалиста ЦКБ Георгия Сапронова - сколько людей перенесло вирус бессимптомно. Может уже антитела к COVID-19 уже у 80% населения. Тогда его мнение полная чушь.
Напомню!
https://www.fontanka.ru/2020/01/24/141/
Регулярные рейсы из Уханя совершались до 24 января 3 в неделю в Москву! С 24 были отменены. А из Пулково продолжились полёты в Пекин и Чэнду.
Искренние сомнения "ковид-диссидентов" заключаются в том, что эпидемия в России началась в тот же период то и в китайском Ухане, а не в конце марта 2020, и основная часть уже переболела ну или умерла от внебольничных пневмоний без диагноза КОВИД-19.
Власти банально проспали эпидемию, а теперь находясь уже даже не на плато, а на бреющем полёте пытаются судорожно подбить цифры, и понастроить бараков вместо расформированных больниц двумя годами ранее, чтобы не уронить в грязь лицом перед электоратом и мировой общественностью. Как Вам такое объяснение, главный инфекционист управления делами президента? Этож сколько там ещё в управлении не главных инфекционистов на зарплатах трудового народа?
Диссиденты не верят не в существование вируса, а в истерическую степень его опасности. Если он все равно придет в каждую семью, зачем тогда режим самоизоляции?
Если я не верю в короновирус, зачем мне идти в волонтеры? Я начну надевать костюм, ходить в грязную зону специально? Можно ещё в чернобыль съездить проверить на себе действие радиации. Что за бред!
У нас такие люди, что не имея симптомов будут истерить, что они вот вот умрут от вируса, не имея даже малейшего на него намека.