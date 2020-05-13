Адвокаты пишут Генпрокурору - их не устроил ответ Горпрокуратуры по жалобе на постановление главного санврача Петербурга

Петербургские адвокаты обратились к Генеральному прокурору России с просьбой всё-таки проверить законность постановлений главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой, запретившей медикам работу по совместительству. По словам юристов, Городская прокуратура, куда ранее была направлена жалоба, дала «невнятный ответ».

Петербургский адвокат ONEGINgroup Ольга Зиновьева направила Генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление о проведении проверки законности постановлений главного санитарного Петербурга Наталии Башкетовой №5 от 5 апреля и № 6 от 8 апреля 2020 года и принятии мер прокурорского реагирования для устранения нарушений. Юрист просит проверить пункт 1.7 обоих постановлений, по которому с 6 апреля до особого распоряжения всем медработникам города запрещено работать по совместительству. Исключение Наталия Башкетова сделала только для медиков, привлекаемых для оказания медпомощи при COVID-19. В адвокатском бюро ONEGINgroup уже заявляли, что оба документа не только нарушают трудовые права медиков, но и допускают двойное толкование, в связи с чем была отправлена жалоба в прокуратуру Петербурга. Но, как говорит заявитель, прокуратура фактически уклонилась от её рассмотрения, перенаправив документ в Государственную инспекцию труда.

- Мы получили крайне невнятный ответ из прокуратуры Петербурга, из которого следует, что главный санитарный врач в принципе вправе выносить мотивированные постановления. Для того, чтобы прийти к такому выводу, прокуратура проанализировала целых две статьи закона о санэпидблагополучии населения и разъяснила нам, что COVID-19 включён в перечень опасных заболеваний. Из этого следует, что ни жалоба, ни дополнения к ней в принципе не исследовались, с их содержанием уполномоченные лица прокуратуры города не знакомились, поскольку право главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу выносить мотивированные постановления нашими жалобами не оспаривалось и в дополнительном разъяснении начальником организационно-методического (зонального) отдела Васильевой О. В., подписавшей ответ, не нуждалось, - сказала «Доктору Питеру» Ольга Зиновьева. - Кроме того, из указанного разъяснения можно сделать вывод о наличии у главного санитарного врача права на вынесение мотивированных постановлений любого рода вне зависимости от возможного выхода за пределы полномочий, установленных федеральным законодательством. Прокуратура Петербурга в реализации своих полномочий по надзору за соблюдением законности пошла дальше и направила наши жалобы в Государственную инспекцию труда - орган, не уполномоченный осуществлять надзор за соблюдением федерального законодательства при издании нормативных актов и реализующий полномочия исключительно по контролю за соблюдением трудового законодательства работодателями. Поскольку мы полагаем, что прокуратура Санкт-Петербурга уклонилась от рассмотрения жалобы на нарушение неограниченного круга лиц спорными постановлениями главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу и фактически передала рассмотрение жалобы органу, не уполномоченному на осуществление надзора за соблюдением федерального законодательства исполнительными органами субъектов РФ и их должностными лицами, в том числе при издании нормативных актов, нам пришлось просить Генеральную прокуратуру России выполнить обязанности, неисполненные нижестоящей прокуратурой Санкт-Петербурга. Мы направили заявление о проведении проверки и принятии мер прокурорского реагирования на имя Генерального прокурора России Краснова И. В. и ожидаем от Генеральной прокуратуры более последовательных действий в восстановлении законности и нарушенных трудовых прав медицинских работников.

Напомним, пункт постановления главного санитарного врача Петербурга 1.7 о запрете совместительства вызвал много вопросов и жалоб как у самих врачей, так и у клиник, которые работают с совместителями. 7 апреля адвокаты ONEGINgroup подали в городскую прокуратуру жалобу на нарушение прав неограниченного круга лиц. За несколько дней после публикации постановления на сайте Роспотребнадзора спорный пункт не раз менялся. В итоге в последней версии (как раз в «шестом» постановлении) этот пункт уже вводит запрет на работу по совместительству всем медикам, кроме «специалистов, привлекаемых для оказания медицинской помощи при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-2019». В связи с выходом 6-го постановления за первой жалобой в прокуратуру последовало дополнение. Причем, как отмечали адвокаты, обновленный документ допускал двойное толкование – понять и исполнить его было трудно. По тексту получалось, что под запрет попадала работа всех медиков - как на основном месте работы, так и по совместительству или по гражданско-правовым договорам в другой медорганизации.

Кроме адвокатов, за трудовые права медиков вступился Российский профсоюз работников здравоохранения, где посчитали, что Наталия Башкетова «действует за пределами своих полномочий». В связи с этим профсоюз направил письмо главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой, в котором попросил её указать Наталии Башкетовой на недопустимость включения в издаваемые ею постановления положений, противоречащих нормам трудового законодательства. Какой ответ пришел профсоюзу от главного санврача России, неизвестно.

© Доктор Питер