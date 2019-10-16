Врач назвала лучшую маску для защиты от вирусов

Для защиты от вирусов россиянам лучше использовать одноразовую трехслойную маску, считает терапевт Лариса Алексеева. По ее словам, такие маски - самые надежные, но только если их вовремя менять.

В Петербурге, как и в других городах, введен обязательный масочный режим. Терапевт Лариса Алексеева советует использовать трехслойные одноразовые маски, поскольку они надежнее остальных защищают от вирусов. Иногда можно чередовать чередовать многоразовую маску с одноразовой.

Врач напомнила, что одноразовые маски нужно регулярно менять: «Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку», - цитируют Ларису Алексееву РИА Новости.

Она добавила, что ношение маски, а также соблюдение дистанции не гарантируют стопроцентную защиту от вирусов, но в этом случае шансы заразиться при встрече с заболевшим - всего 30%. Если же инфицированный носит маску, то шансы заражения еще меньше.

Напомним, с 12 по 31 мая всех петербуржцев обязали появляться в общественных местах, включая магазины, транспорт и даже такси только в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках. Их уже начали продавать в вестибюлях станций петербургского метро.