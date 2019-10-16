Иммунолог рассказал, как носить защитную маску весной

Весной россияне должны особенно тщательно следить за чистотой своих медицинских масок, поскольку в это время года часто бывают дожди и грозы. Как правильно пользоваться маской, чтобы она не стала рассадником инфекции, рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.

Часто весна в Россию приходит вместе с дождями и грозами. Из-за сырого воздуха медицинская маска тоже быстро становится влажной, поэтому иммунолог Владислав Жемчугов советует всегда носить с собой запасную.

«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску», - говорит специалист.

Просто высушить маску недостаточно - ее нужно прогладить утюгом с отпаривателем. Однако это правило действует только для многоразовых масок.

«Одноразовые маски – пластиковые, поэтому они не выдерживают утюга. Также их нет смысла греть в духовке, как некоторые делают. Такие маски нужно менять», - цитирует врача радио Sputnik.

Напомним, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что в городе могут ввести обязательный масочный режим.