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Иммунолог рассказал, как носить защитную маску весной

09:31, 08.05.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Весной россияне должны особенно тщательно следить за чистотой своих медицинских масок, поскольку в это время года часто бывают дожди и грозы. Как правильно пользоваться маской, чтобы она не стала рассадником инфекции, рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.

Иммунолог рассказал, как носить защитную маску весной

Часто весна в Россию приходит вместе с дождями и грозами. Из-за сырого воздуха медицинская маска тоже быстро становится влажной, поэтому иммунолог Владислав Жемчугов советует всегда носить с собой запасную.

«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску», - говорит специалист.

Просто высушить маску недостаточно - ее нужно прогладить утюгом с отпаривателем. Однако это правило действует только для многоразовых масок.

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«Одноразовые маски – пластиковые, поэтому они не выдерживают утюга. Также их нет смысла греть в духовке, как некоторые делают. Такие маски нужно менять», - цитирует врача радио Sputnik.

Напомним, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что в городе могут ввести обязательный масочный режим. 

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

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