«Доктор Питер» нашел у петербургских спекулянтов миллионы медицинских масок, исчезнувших из аптек

В аптеках Петербурга и Ленобласти закончились медицинские одноразовые маски. Как выяснил «Доктор Питер», ажиотажный спрос подогрели спекулянты, которые скупили их в аптеках и сейчас торгуют в Интернете.

На «Авито» можно купить оптом сразу миллион одноразовых масок - за 23,5 млн рублей. «Цена без торга 23,5 рублей, сертификаты есть. Показ масок вживую, только после подтверждения денег!», - предупреждает продавец Дмитрий. Торга, действительно, нет. «Доктор Питер» пытался сбить цену до 15 рублей за штуку безуспешно: «Вы и за 20 сейчас нигде не купите», - уверенно заявил продавец. Оказалось, маски были привезены из Китая еще до появления коронавируса. Пока в мире бушует эпидемия, китайские маски, упакованные в фабричные коробки, лежат на одном из складов в Выборгском районе Петербурга в ожидании своего часа. «Приезжают перекупщики, говорят, что есть деньги, смотрят и на этом все заканчивается, - сетует Дмитрий и предлагает потенциальным покупателям прислать фотографию банковского счета для подтверждения платежеспособности. Расчет предлагается такой: 1 млн 150 тыс рублей безналом, остальное — 22 миллиона 350 тысяч рублей - наличными. В том, что маски действительно существуют в огромном количестве, сомнений нет — по запросу заинтересованных клиентов высылается видео, на котором штабелями сложены коробки с одноразовыми масками, и фото сертификата. Судя по настрою продавца, маски он собирается реализовать в ближайшее время, и, если понадобится, достанет еще.

В Петербурге продают маски на «Авито» в основном оптом — в среднем по 400 тысяч штук. Цена одной маски — 25 рублей. Напомним, средняя аптечная цена еще неделю назад была 10 рублей. Примечательно, что интернет-торговцы предпочитают наличный расчет, по безналу стоимость одной маски сразу вырастает на рубль.

Но большинство предложений, представленных в интернете, - объявления частных перекупщиков, которые на «коронавирусной волне» решили сделать свой маленький бизнес.

Один из спекулянтов, базирующийся у метро «Международная» («Приезжайте за масками в любое время дня и ночи», - говорит он) поделился с «Доктором Питером» своей «бизнес-историей».

- За последние две недели мы с группой товарищей купили в разных аптеках Петербурга около 40 тысяч масок. Сейчас осталось 18 тысяч. Берут хорошо. 3 тысячи масок вчера купили, 5 тысяч сегодня хотят купить. Ну и люди приезжают, в розницу покупают — по 40, 60, 100 штук. Сейчас цены растут — уже 30 рублей маска стоит у других продавцов.

Предприимчивые ребята с «Международной» пока продают маски в розницу по цене 22 рубля за штуку, оптом — за 20. «Мы покупали в аптеках маски по цене от 8 до 14 рублей, так что навар получился нормальный, мы не жалуемся, - смеется продавец. - Сейчас нам приходится искать другие места, где можно купить маски, в аптеках-то их больше нет. Изучаем склады».

Тем временем, представители петербургских магазинов медтехники в разговоре с «Доктором Питером» признались, что ждут новую партию масок не раньше мая-июня. «Количество запросов зашкаливает, рынок перегрет, - говорят в компании-производителе медицинских изделий. - Когда началась вся эта истерия, вызванная коронавирусом, было заключено большое количество контрактов. В том числе отрабатываются государственные контракты. Сейчас все они выполняются, загрузка производства рассчитана на два-три месяца, это обычные сроки. Что будет с ценами, пока непонятно. Мы не смогли оперативно отреагировать на понижение или повышение цены. Маски как-то моментально исчезли из продажи».

Эксперты предполагают, что, учитывая временный запрет, который ввела Россия на вывоз масок, к маю, когда буду готовы новые партии, на рынке может сложиться ситуация уже с переизбытком товара.

Тем временем, питерские врачи напоминают, что одноразовые маски не гарантируют защиту от коронавируса. По словам профессора Дмитрия Лиознова, и.о. директора НИИ гриппа, прежде всего, маска нужна заболевшему - тому, кто инфицирован. Потому что он - источник заражения и маска защищает от инфицирования его окружение. Причем, речь идет не только о коронавирусе, но и о любой респираторной инфекции.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер