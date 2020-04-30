Врач: Волны летней жары могут быть опаснее коронавируса

​Перепады температуры и волны жары, которые ожидаются в летний период, могут повлиять на здоровье не меньше, чем эпидемия COVID-19. Об это рассказал руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич.

Руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич считает, что волны жары, которые ожидают климатологи, могут быть опаснее эпидемии коронавируса. Он напомнил, что в 2010 году в Москве от жары умерли 11 тысяч человек, а по всей России - около 50 тысяч.

«Я бы хотел сказать, что мы не должны забывать о климатических рисках в условиях жаркого лета, которые могут быть намного, в десятки раз более существенные для людей, чем мы имеем сегодня во время пандемии коронавируса», - цитируют врача РИА Новости.

По его словам, в Москве во время волны жары в 5-7 дней со среднесуточной температурой более 23,8 градуса можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей. В регионах цифры другие: «Такое количество дополнительных смертей можно прогнозировать, когда у нас нет жары 2010 года и дыма от природных пожаров. Кроме того, для каждого региона России эти цифры должны рассчитываться отдельно».

Борис Ревич добавил, что быстрое наступление жары и перепады температур очень плохо влияют на здоровье. Чтобы обезопасить себя, он посоветовал россиянам максимально снижать физическую активность во время жары, пить как можно больше воды, употреблять зелень и фрукты, а от спиртного нужно отказаться.