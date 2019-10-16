Петербургский вирусолог назвал необычный симптом COVID-19

Коронавирус может влиять на состояние почек и кишечника, а также он взаимодействует с нервной тканью, поэтому у пациентов может наблюдаться спутанность сознания. Об этом сообщил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Петербурге Александр Семенов.

Коронавирус действует не только на легкие, но и на кишечник, а также почки пациентов в среднем и тяжелом состоянии. Кроме того, COVID-19 взаимодействует с нервной тканью, что может вызвать спутанность сознания, сообщил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Петербурге Александр Семенов.

«Клиническая практика это подтвердила: выяснилось, что вирус поражает отнюдь не только дыхательные пути верхние и нижние особенно… но это и кишечник – поражает гастроинтестинальный тракт, то есть кишку. Он поражает активно почки у большинства пациентов, особенно у среднетяжелых и тяжелых, мы видим расстройство функционирования почек. Может поражать печень, описаны случаи миокардитов. И да, он взаимодействует с нервной тканью: как раз один из признаков – утрата обоняния и определенные моменты спутанности сознания у наших пациентов и так далее», – цитирует Александра Семенова ТАСС.

По его мнению, в России коронавирусом могут заразиться около 300-500 тысяч человек, но половина перенесет заболевание в легкой форме или без симптомов.