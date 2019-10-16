Отделение больницы им. Скворцова-Степанова открылось после карантина

В городской психиатрической больнице им. Скворцова-Степанова сегодня вышло из двухнедельного карантина 3-е клиническое отделение.

Инфекция в клинику попала вместе с пациенткой психоневрологического интерната, у которой оказался подтвержденный COVID-19. Врачей приемного покоя отправили на домашнюю самоизоляцию, сотрудников и пациентов отделения закрыли на карантин, у всех были взяты тесты на коронавирус.

Сегодня, как рассказал «Доктору Питеру» главный врач психиатрической больницы им. Скворцова-Степанова Александр Софронов, 3-е отделение возобновило свою работу - «проведена заключительная дезинфекция, больница перешла полностью в штатный режим, хотя все это время не прекращался прием пациентов в другие отделения».

Вопрос о перепрофилировании части клиники «под ковид», как сообщили «Доктору Питеру» в комитете по здравоохранению, пока не обсуждался. В последнем распоряжении комздрава, определяющего перечень городских стационаров, работающих с пациентами с коронавирусом или подозрением на него, больницы им. Скворцова-Степанова нет.

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