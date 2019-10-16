Михаил Мишустин утвердил список клиник для помощи пациентам с COVID-19. НМИЦ онкологии им. Петрова в нем нет

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предварительный список федеральных клиник, которые будут перепрофилированы в регионах для помощи пациентам с COVID-19 и подозрением на него. Из петербургских в него вошли 7 медучреждений. НМИЦ онкологии им. Петрова, который первоначально рассматривался для перепрофилирования, теперь в списке не значится.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение от 24 апреля 2020 года №1131-р, в котором указан перечень федеральных медорганизаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфеекцией или подозрением на неё в регионах. Уточняется, что список предварительный. Всего, согласно распоряжению, планируется перепрофилировать 4981 коек федеральных и частных клиник в 28 регионах.

В Петербурге в этот перечень вошли 7 федеральных клиник. Так, с 1 мая должны быть готовы к оказанию помощи «ковидным» пациентам СЗГМУ им. Мечникова (перепрофилируются до 264 коек) и СПбГПМУ (до 40 коек). С 14 мая должны быть готовы НМИЦ им. Алмазова (до 400 коек), ПСПбГМУ им. Павлова (до 150 коек), НИИ фтизиопульмонологии (до 41 койки) и Клиническая больница № 122 им. Соколова (до 350 коек). С 15 мая готовность к приему пациентов должен обеспечить 442-й военный клинический госпиталь Минобороны (до 50 коек).

НМИЦ онкологии им. Петрова, который ранее рассматривался в числе возможных перепрофилируемых клиник, в новый список не вошел. Как писал «Доктор Питер», сведения о том, что его могут отдать под лечение COVID-19 испугала пациентов с онкозаболеваниями.

Несколько петербургских федеральных клиник вошли в перечень правительства для оказания помощи пациентам из Ленобласти. Это СПбГПМУ (до 25 коек) – готовность с 1 мая, НМИЦ им. Алмазова (до 100 коек) и ПСПбГМУ им. Павлова (до 100 коек) - с 14 мая, филиал № 1 442-го военно-морского клинического госпиталя Минобороны (до 30 коек) – с 15 мая.

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