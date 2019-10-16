Мишустин: Борьба с коронавирусом не должна оставить россиян с другими болезнями без помощи

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал в борьбе с коронавирусной инфекцией не забывать о россиянах с другими тяжелыми и редкими болезнями. По словам главы кабмина, они не должны остаться без помощи. Также он сообщил, что на закупку лекарств от двух редких болезней крови, включенных в программу «12 нозологий», выделят 2 млрд рублей.

- Мы неоднократно говорили, что в период борьбы с коронавирусной инфекцией не должны оказаться без помощи люди с другими заболеваниями, в том числе тяжёлыми и редкими. Им необходимы доступные и качественные препараты. С 1 января 2020 года в список больных, имеющих право на получение бесплатных лекарств, добавились люди ещё с двумя редкими заболеваниями – это дефицит факторов свёртывания крови и апластическая анемия. На закупку нужных им препаратов мы предусмотрели в федеральном бюджете дополнительно 2 млрд рублей, - сказал Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня препаратов, предназначенных для пациентов с тяжелыми заболеваниями, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Так, в перечень внесены препараты для лечения пациентов с апластической анемией неуточненной и наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра). Согласно документу, пациенты с апластической анемией будут обеспечены препаратом циклоспорин, с наследственным дефицитом факторов свертывания крови – препаратом эптаког альфа (активированный).

Как ранее писал «Доктор Питер», пациенты с онкологическими заболеваниями испугались возможного перепрофилирования НМИЦ онкологии им. Петрова под «ковидных» больных. Такая возможность рассматривалась. В эти выходные стало известно, что правительство РФ не включило центр в Песочном в перечень федеральных клиник, которые планируется к перепрофилированию.

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