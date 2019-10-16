Роддом на Солидарности возобновил прием беременных и рожениц

Роддом №18 на проспекте Солидарности вновь начал принимать беременных и рожениц. Эту информацию «Доктору Питеру» подтвердили в комитете по здравоохранению. Два дня назад медучреждение закрывали на прием из-за выявления случая COVID-19.

18-й роддом, закрытый два дня назад на прием пациенток, возобновил работу в штатном режиме после исполнения предписания Роспотребнадзора и дезинфекции. Об этом «Доктору Питеру» сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. Также об этом сообщается сегодня и на сайте медучреждения.

Как писал «Доктор Питер», 23 апреля медучреждение было закрыто в связи с положительным результатом теста на коронавирус у двух женщин без каких-либо симптомов. Причем одна из пациенток за время ожидания результата анализа успела выписаться домой после родов.

На карантине остаются два петербургских роддома №17 и №10. Как ранее сообщал «Доктору Питеру» главный акушер-гинеколог Петербурга Виталий Беженарь, открытие «десятки» планируется завтра, в воскресенье.

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