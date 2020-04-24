Ученые назвали главные ошибки людей во время эпидемии COVID-19

Ученые назвали главные ошибки людей во время эпидемии COVID-1910:11, 24.04.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Многие настолько напуганы коронавирусом, что забывают про все остальное, например, про общение с окружающими, здоровый сон и спорт. Это не только плохо сказывается на здоровье, но усложняет борьбу с COVID-19.
Исследователи из Принстонского университета считают, что страх перед коронавирусом может быть опаснее, чем сама инфекция. По их словам, длительная самоизоляция и стресс могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Чтобы этого избежать, они советуют поддерживать дома здоровую обстановку, соблюдать режим дня, заниматься спортом, правильно питаться и общаться с близкими хотя бы по телефону.
Кроме того, многие неправильно воспринимают статистику по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, что может вызвать тревогу и панику, даже если для этого нет повода, пишет EurekAlert.
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Есть и другие крайности, например, когда люди не отказываются от привычки целовать или обнимать друзей при встрече. Это не только повышает риск заражения, но и в целом усложняет борьбу с COVID-19.
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Очень многим понадобится помощь психотерапевтов и психиатров. Тревожно-депрессивные расстройства в течении времени приведут к постравматическому стрессовому синдрому.