Петербургские общественники проверили сгущенку - ГОСТу не соответствует каждая вторая банка

​Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» проверила сгущенное молоко. Оказалось, что нарушения есть в каждом втором образце. Специалисты рассказали, какую сгущенку можно покупать, а от какой лучше отказаться.

Организация потребителей «Общественный контроль» вместе со специалисты изучили качество сгущенного молока, который продается в петербургских магазинах. Оказалось, что фальсификат найти совсем несложно.

Лидером черного списка оказалась сгущенка под брендом «Главпродукт». Для проверки общественники купили три банки в разных магазинах, но вся продукция была с нарушениями. В первом образце под частной маркой торговой сети «Лента» массовая доля жира оказалась 7,5% вместо нормы 8,5%. Кроме того, массовая доля белка в СОМО (сухом обезжиренном молочном остатке) также была занижена: 31,9% вместо нормы 34%. Второй образец под маркой «Главпродукт» из гипермаркета «О’Кей» отличился сразу по трем показателям: в нем была завышена массовая доля влаги (28,6% вместо нормы 26,5%), почти в два раза занижена массовая доля белка (2,84% вместо нормы 5%), а также более чем в два раза занижена массовая доля белка в СОМО – 15% вместо нормы «не менее 34%»). Третий образец был куплен в магазине «Семишагофф», тоже назвали фальсификатом, поскольку массовая доля влаги составила 29,3% (вместо верхнего предела нормы в 26,5%), белка оказалось в три раза меньше нормы (1,67% вместо 5%), а массовая доля белка в СОМО была занижена более чем в три раза: 9,5% вместо нормы не менее 34%.

Проверку не прошла и сгущенка от «Вологодские молочные продукты». По словам экспертов, жирнокислотный состав жировой фазы не соответствует жирнокислотному составу молочного жира. Масляной кислоты, которая есть только в молочном жире, было меньше нормы, предусмотренной ГОСТом, а пальмитиновой кислоты, наоборот, больше, что говорит о присутствии в составе жиров немолочного происхождения.

«Пальмитиновая кислота - одна из основных насыщенных жирных кислот, входящих в состав пальмового масла. С учетом же того, что масляной кислоты в образце было меньше, а пальмитиновой больше, чем должно быть в молочном жире, напрашивается предположение, что в продукт, вероятно, добавлен какой-то растительный жир, скорее всего, пальмовое масло», — рассказала профессор факультета Пищевых биотехнологий и инженерии Университета ИТМО Людмила Забодалова.

Еще одной подделкой оказался образец от «Белгородские молочные продукты», который также не соответствовал обязательным требованиям к жирнокислотному составу жировой фазы. В образце обнаружили превышение по стеариновой и линолевой кислотам, что свидетельствует о присутствии в продукте жиров немолочного происхождения. Отличилась белгородская сгущенка еще и низким содержанием массовой доли белка – 3,04% вместо 5%, указанных на этикетке. А массовая доля белка в сухом обезжиренном остатке оказалась ниже требований ГОСТа более чем в два раза: 15,5% вместо нормы «не менее 34%».

Но не все образцы оказались некачественными. Как показала проверка, полностью соответствуют требованиям ГОСТа сгущенка торговой марки «Карламанский молочно-консервный комбинат», «Коровка из Кореновки», «Любимая классика», а также «Любинское» и вареная сгущенка «Любимое молоко».

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