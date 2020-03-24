Эксперт ИТМО о подготовке к карантину: Не советую замораживать рыбу и мясо дольше, чем на 3 месяца

Эксперт ИТМО о подготовке к карантину: Не советую замораживать рыбу и мясо дольше, чем на 3 месяца10:21, 24.03.2020 / Верcия для печати / 5 комментариев
Перед заморозкой мясо надо мыть и оборачивать в пищевую пленку, а рыбу - обязательно потрошить. Об этом рассказал профессор ИТМО Александр Ишевский и посоветовал не хранить годами эти продукты в морозилке. Консервы можно хранить дольше, но на их питательную ценность особо рассчитывать не стоит — все витамины там «умерли».
Как рассказал «Доктору Питеру» руководитель направления «Продукты питания из сырья животного происхождения» Университета ИТМО, профессор Александр Ишевский, мясо и рыбу желательно хранить в морозилке не дольше трех месяцев.
- В Госрезерве раньше мясо хранилось при -18 градусах до 5 лет. Но это абсолютное безумие, потому что за такой срок оно просто распадается на волокна. Кристаллы свободной влаги, которые есть в продукте, при медленной заморозке получаются крупными и фактически разрывают ткань. Поэтому после приготовления возникает ощущение, что мясо уже кто-то до вас пожевал. Я бы советовал хранить в морозилке мясо и рыбу в вакуумной упаковке максимум 2-3 месяца, а без нее - не дольше трех недель.
Как напомнил Александр Ишевский, с начала года после внесения изменений в Техрегламент о безопасности рыбы и рыбных продуктов вся рыба из-за высокой зараженности гельминтами перед продажей должна проходить первичную заморозку, а «второе замораживание для нее — просто смерть».
По словам эксперта ИТМО, перед тем, как положить мясо или рыбу в морозилку, их надо обязательно помыть под струей воды. Дело в том, что заморозка не убивает ни вирусы, ни патогенные микробы (она убивает только гельминты) - при разморозке они «просыпаются» и чувствуют себя полными сил. Уничтожить их способна только термическая обработка — более 75-80 градусов (любой микроб — это белковая структура, а белок «сворачивается» при температуре 72 градуса). После мытья рекомендуется порезать большой кусок мяса порционно, чтобы приготовить и съесть сразу после разморозки, а также обернуть в пищевую пленку для уменьшения доступа кислорода. С рыбой надо проделать то же самое, только еще предварительно вынуть внутренности — при размораживании сохранившиеся желудочные ферменты могут быстро запустить процесс порчи.
Читайте также: Можно ли отличить охлажденное мясо от замороженного, и в чем преимущества телятины
Если мясом и рыбой можно запастись на несколько месяцев, то срок годности консервов в жестяных банках намного дольше. Профессор советует использовать их в течение 2 -2,5 лет. Консервы можно хранить при комнатной температуре, достаточно убрать от прямых солнечных лучей в темное место. Конечно, при вздутии (бомбаже) банку надо сразу же выбросить.
- Единственный момент: та же тушенка прошла глубокую термическую обработку. Там бесполезно искать витамины, микро- и макроэлементы. Они все умерли. По сути, это просто мясная масса, которая может насытить, но ничего полезного в ней нет, - напоминает Александр Ишевский.
© Доктор Питер
5 комментариев Оставить комментарий
Профессор института механики и оптики - это очень крупный специалист по замороженной рыбе.
Дело в том, что к ним присоеденили академию холода и пищевых технологий (уже давно).
Могут ли умереть микро и макроэлементы, если это химические элементы типа калия, магния итд.?
Каким образом "могут умереть" в продуктах микро- и макро-элементы?
Да и витамины при заморозке не разрушаются. В якутской вечной мерзлоте раскопали тушу мамонта, оказалось, что она вполне съедобна. ( https://spb.aif.ru/archive/1800384 )
Таких "профессоров" надо в шею гнать из университетов.
Некоторые микроэлементы умирают еще до заморозки, в момент вылавливания рыбы - обычно, от разрыва сердца.