Ученый СПбГУ: Если верить, что прививка БЦЖ спасает от коронавируса, нашей стране бояться нечего

Недавно интернет взорвало исследование зарубежных ученых о том, что противотуберкулезная прививка БЦЖ защищает от коронавируса. Так ли это? Петербургский ученый Рауль Гайнетдинов видит в этом связь.

Недавно зарубежные ученые опубликовали исследование о том, что привитые от туберкулеза реже умирают от COVID-19, поскольку вакцинация помогает активнее вырабатывать вещества, защищающие от вирусов. В качестве доказательства они сравнили показатели смертности от коронавируса в странах, где население было массово привито вакциной БЦЖ, и странах, где такой прививки не делали. Для примера приводится Италия — там БЦЖ не делают, поэтому пациенты болеют и умирают чаще.

Директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ профессор Рауль Гайнетдинов считает, что с учетом этой гипотезы нашей стране вообще ничего бояться не надо. Он подчеркнул: пока это только гипотеза, основанная на определенных корреляциях, но эти корреляции выглядят очень правдоподобно. За ними стоят несколько исследований, некоторые из них проводились задолго до эпидемии и касались влияния прививки БЦЖ на укрепление иммунитета и противодействие вирусам. Считается, ранняя вакцинация БЦЖ приводит к «тренировке» врожденного иммунитета, тем самым повышая резистентность организма ко многим инфекциям.

Согласно последним исследованиям, в странах, где обязательна вакцинация БЦЖ для всех, смертность и заражаемость ниже в десятки раз. В большинстве стран, которые сегодня лидируют по смертности и заболеваемости, массовая вакцинация БЦЖ либо не проводилась никогда, либо уже отменена. В числе тех стран, кто никогда не вакцинировал население БЦЖ, Италия и США. А в Великобритании, западных областях Германии, Франции и Испании эта вакцинация отменена уже достаточно давно.

«Некоторые данные я из любопытства проверил еще раз. И действительно, например, в тех немецких землях, которые ранее входили в ГДР и где прививка БЦЖ была обязательной, смертность и заболеваемость от нового коронавируса гораздо ниже, чем на территории ФРГ, где от БЦЖ уже давно не прививали и не прививают. То же касается Португалии и Испании: в первой БЦЖ широко применяется, во второй отменена. И цифры говорят сами за себя вполне красноречиво. Разница в шесть-восемь раз. Если подсчитать количество смертей на миллион в Италии и России, разница более чем в 300 раз», - говорит ученый.

Отчасти исходя из этих данных, нельзя составить точного прогноза или статистку по заболевшим и умершим от коронавируса. «К примеру, в тех расчетах, которые были приведены на днях в Петербурге, есть глобальная ошибка: при расчетах учитывалась экспоненциальная динамика распространения вируса, как в Италии и других странах, где не было никогда вакцинации БЦЖ, тогда как динамика распространения инфекции в России линейная, что прекрасно вписывается в накопленные наблюдения в странах с обязательной БЦЖ-вакцинацией».

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