Петербургский ученый разозлился на ВОЗ из-за статистики «из воздуха» по зараженным и умершим от коронавируса

Из-за неправильного тестирования и некачественных тест-систем все прогнозы развития эпидемии коронавируса можно сравнить с гаданием на кофейной гуще, считает Рауль Гайнетдинов, директор Института трансляционной биомедицины, научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий им.Пирогова СПбГУ. По его словам, зараженных гораздо больше, чем приводится в официальной статистике, а умерших - меньше.

Всерьез рассматривать прогнозы развития коронавирусной инфекции нельзя, поскольку для этого недостаточно данных, считает Рауль Гайнетдинов, директор Института трансляционной биомедицины и научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий им.Пирогова СПбГУ. По его словам, это сравнимо с гаданием на кофейной гуще.

«Те тесты, которыми сейчас подтверждается инфицированность (методом ПЦР, полимеразно-цепной реакции), определяют количество РНК на пике заболевания, когда происходит размножение вируса у пациента. Заболевание на очень ранних или последних стадиях этими тестами не детектируется. Кроме того, тестируют малый процент: тех, кто попал в больницу, либо их родственников, либо тех, кто летел с ними рядом в самолете. А люди, которые ходят по улицам и не проявляют ярких симптомов, так и остаются непроверенными».

Бессимптомными носителями заболевания по разным оценкам могут от 40 до 80%. Немецкие ученые считают, что на десять тысяч человек, попавших в больницу с коронавирусом, приходится до миллиона тех, кто не попал. Подсчитать, кто переболел, можно только по антителам. В России тесты на определение антител начали применять совсем недавно - буквально пару дней назад. Первыми проверили врачей нескольких московских больниц — и до 7 % тестов показали наличие антител.

Но даже эти данные не гарантируют появления точного прогноза, поскольку неизвестна их точность. По словам специалиста, в США подвергли критике тесты на антитела, разработанные в Китае: многие из них «ловят» не этот коронавирус, а те, которые бродят уже давно.

«Поэтому все прогнозы, раскладки на данном этапе — это смешно. Когда мы не знаем изначальных цифр, можно нарисовать любую красивую формулу, запустить в компьютер, и он вам выдаст совершенно нереальные цифры, которые не имеют никакого отношения к действительности. Кто-то считает, что инфицированных в десятки раз больше, чем мы видим в отчетах, потому что большинство популяции никто не обследовал, кто-то — что в сотни раз. На мой взгляд, конечно же, количество инфицированных в Петербурге гораздо больше официальных цифр уже сейчас. Намного больше. Вопрос - на сколько? Но ведь этого бояться не надо, потому что чем больше число, тем, следовательно, выше коллективный иммунитет», - говорит Рауль Гайнетдинов.

Ученый призвал не паниковать из-за статистики по заболеваемости и смертности. По его мнению, эти цифры не имеют ничего общего с реальностью. «Лично я как ученый был разозлен некоторыми заявлениями ВОЗ, например, что смертность от COVID-19 гораздо выше, чем от гриппа. Как они могут это заявлять, когда никто не знает, сколько людей заболело реально? Это они сказали еще тогда, когда эпидемия наблюдалась только в Китае, и после этого началась паника. Получается, паника возникла из-за цифр, взятых «из воздуха». Мы не знаем число зараженных, а оно, скорее всего, гораздо выше. Мы не знаем число умерших именно от COVID-19. А оно, скорее всего, наоборот, ниже. Поскольку умирают в основном люди с большим количеством сопутствующих заболеваний, и вызвал ли смерть именно коронавирус, не всегда представляется возможным сказать наверняка».

© Доктор Питер