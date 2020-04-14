Генетики Петербурга поняли причину взрывного распространения вируса на юге Европы. И россияне от него не застрахованы

У россиян, как и у европейцев, нет никаких особенных генетических мутаций, способных защитить их от COVID-19. Такой предварительный вывод сделали петербургские генетики, сравнив участки генома жителей Европы и России. Сейчас ученые хотят узнать, как между собой связаны тяжесть заболевания, геном вируса и геном конкретного человека.

Генетики Городской больницы № 40, НИИ им. Отта и СПбГУ сравнили мутации в гене ACE2 у европейцев и жителей северо-западной и центральной части России. Этот ген кодирует белок, с помощью которого коронавирус нового типа попадает в клетки человека. Как показали предварительные данные, никаких особенных генетических отличий у представителей разных стран нет. Результаты исследования направлены в научный журнал Frontiers in Medicine.

Семейство коронавирусов получило такое название благодаря особенным белкам-«шипам», которые напоминают солнечную корону. С помощью этих отростков патогены попадают внутрь организма человека или животного — они ищут на поверхности здоровых клеток белок, за который можно «зацепиться» и пройти через клеточную мембрану. Как рассказали в СПбГУ, немецкие ученые, расшифровавшие геном одного из первых вариантов SARS-CoV-2, уже выяснили, что в случае коронавирусной инфекции нового типа такой мишенью для вируса становится ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2 или ACE2). Чаще всего он встречается на поверхности клеток легких. В организме человека этот белок кодируется одноименным геном ACE2.

Петербургским исследователям удалось проанализировать экзомы — кодирующие части геномов — представителей различных европейских и нескольких российский популяций. Ученые посмотрели, как часто и какие именно мутации встречаются в гене ACE2. Отдельно они изучили количество рецепторов ACE2 в клетках участников исследования, а также как эффективно они проводят вирус внутрь клеток.

«Выяснилось, что характер распределения частот вариантов в гене ACE2 существенно отличается у южноевропейских популяций (Италия, Испания, Португалия и другие страны). Там самый низкий уровень миссенс-мутаций (точечных мутаций – Прим. ред.) — возможно, именно это стало биологической причиной взрывного распространения вируса, а также высокого уровня смертности в Испании и Италии. Дело в том, что чем меньше «мутантов», тем меньше у людей будет клеток со «сломанным» белком, за который не сможет «зацепиться» вирус. По суммарным данным частот вариантов ACE2 российские популяции в целом значимо не отличаются от европейских. Никаких генетических мутаций, способных защитить здоровье от SARS-CoV-2, у жителей северо-западной и центральной части России, увы, не оказалось», - сообщают в пресс-службе СПбГУ.

По словам начальника сектора клинико-генетических исследований организационно-методического отдела по медицинской реабилитации Городской больницы № 40 Олега Глотова, на следующем этапе ученые хотят изучить гены переболевших коронавирусом в легких и тяжелых формах, а также подробнее исследовать коронавирусы из разных стран.

«Все это нужно, чтобы увидеть, как между собой связаны тяжесть заболевания, геном вируса и геном хозяина — конкретного человека, - говорит Олег Глотов. - Именно такие масштабные геномные исследования в будущем помогут нам быстро определять группы риска. Значит, мы будем заранее представлять, например, сколько населению потребуется аппаратов для искусственной вентиляции легких в случае масштабной эпидемии. Такая статистика просто необходима, потому что этот вирус не первый и, к сожалению, не последний».

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