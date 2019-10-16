Ученые СПбГУ нашли одну из причин тяжелого течения COVID-19

Высокий уровень белка ферритина в крови – своеобразного депо железа - может указывать на тяжелое течение COVID-19. Об этом рассказал руководитель лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, профессор Иегуда Шенфельд. По словам ученого, гиперферритинемия запускает повышенный синтез в организме цитокинов - специальных сигнальных молекул, что может привести к осложнениям и даже летальному исходу.

В лаборатории мозаики аутоиммунитета Санкт-Петербургского государственного университета ищут способы снижения уровня ферритина в крови. По словам известного специалиста в области изучения, лечения и профилактики аутоиммунных заболеваний Иегуды Шенфельда, гиперферритинемический синдром ученые изучают давно и пришли к выводу, что в половине случаев он приводит к летальному исходу у пациентов. Об этом сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на выступление эксперта на онлайн-конференции «Колыбель вирусологии».

«Мы уже опубликовали полученные данные об этом состоянии. Оно характеризуется тем, что в 50 % случаев пациенты умирают. Эта ситуация напоминает ту, которую мы сегодня наблюдаем с новой коронавирусной инфекцией», - рассказал профессор СПбГУ.

В организме ферритин (сложный белковый комплекс – Прим. ред.) выполняет функцию депо железа. Белок связывает свободные ионы микроэлемента, нейтрализуя его токсичные свойства и повышая растворимость. В таком состоянии организм способен расходовать железо при необходимости, в частности регулировать с его помощью кислородный обмен в клетках. Низкий уровень ферритина приводит к снижению концентрации железа и возникновению железодефицитной анемии. Высокий уровень, или гиперферритинемия, говорит о проникновении в организм вирусов и бактерий. Гиперферритинемия также может быть связана и с генетической мутацией, что приводит к неврологическим нарушениям и проблемам со зрением. Недавние исследования итальянских ученых показали, что ферритин также способен активировать макрофаги — клетки неспецифического иммунитета, которые одними из первых начинают борьбу с чужеродными агентами. Об этом свидетельствует гиперферритинемия у пациентов, например, при септическом шоке. Похожие наблюдения опубликованы также в исследованиях ученых из Китая и США.

«При активации макрофаги начинают выделять цитокины. Это специальные сигнальные молекулы для переноса информации от одной клетки к другой. В небольшом количестве они безопасны для организма и помогают защищать его от вирусов и бактерий. Но если их образуется слишком много, развивается так называемый цитокиновый шторм, который у половины пациентов, особенно в пожилом возрасте, может привести к смерти, — рассказывает Иегуда Шенфельд. — Таким образом, гиперферритинемия — диагностический параметр тяжелого течения инфекций, в том числе при COVID-19. Наша задача — найти способ борьбы с ней».

По словам ученого, еще одним маркером высокой активности макрофагов и большой вероятности осложнений может быть цитокин CD-143. Сейчас в лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ изучают возможные методы блокирования с помощью антител синтеза этого цитокина, а также других сигнальных молекул макрофагов. Кроме того, ученые работают над созданием вакцины против новой коронавирусной инфекции. Исследователи разрабатывают метод использования частиц вируса, вирусных белков в качестве основных компонентов препарата.

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