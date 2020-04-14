Без пестицидов, но с нарушениями ГОСТа: Роскачество проверило консервированную кукурузу

Специалисты Роскачества проверили консервированную кукурузу 33 популярных торговых марок. Проверенные образцы оказались безопасны, но почти в половине из них были нарушения ГОСТа.

Роскачество проверило консервированную кукурузу 33 брендов, произведенную в России, Белоруссии, Венгрии, Китае, Польше и Таиланде. Как оказалось, вся продукция была безопасной - эксперты не нашли потенциально опасных веществ, ГМО, красителей, консервантов.

Однако нарушения все же были. Как сообщили в Роскачестве, по ГОСТу продукт должен «представлять собой правильно срезанные цельные зерна, без рваных зерен и зерен с тканью початка. Каких-либо "дополнений" к этому в виде кусочков стрежней и початков, частиц лиственного покрова и шелковистых нитей быть не должно».

Таким требованиям не соответствовала кукуруза 12 марок, причем продукция девяти из них производится по ГОСТу: «Бояринъ», «Ваш выбор», «ВкусВилл», «Глобус», «Дядя Ваня», «Лента», «Маркет Перекресток», ЕКО, Green Ray.

Помимо этого, фактическая масса зерен еще у 17 образцов также отличалась от требований ГОСТа. Несоответствие по цвету зерен выявили у семи марок: «Бояринъ», «ВкусВилл», «Глобус», «Маркет Перекресток», «Наш хуторок», ЕКО, Green Ray

В пяти образцах специалисты обнаружили неоднородность зерен («Бояринъ», «ВкусВилл», «Глобус», «Маркет Перекресток» и Green Ra), еще в двух ( «Маркет Перекресток» и Green Ray) - мутную заливочную жидкость, грязно-желтого цвета с коричневым отливом, а у четырех марок соли были меньше, чем требуется по ГОСТу.

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