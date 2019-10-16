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Роскачество обнаружило энтеробактерии в туалетной бумаге

09:32, 13.04.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Специалисты Роскачества проверили туалетную бумагу семи популярных у потребителей торговых марок. В одном образце эксперты обнаружили энтеробактерии.

Роскачество обнаружило энтеробактерии в туалетной бумаге
Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачество проверили туалетную бумагу семи брендов: «Лилия», «Чистый дом», Familia, Kleenex, Pero, Papia и Zewa Deluxe. Два последних образца оказались самыми качественными. 

В прошлых исследованиях туалетная бумага Familia соответствовала обязательным требованиям законодательства и опережающему стандарту Роскачества. Однако ходе повторной проверки оказалось, что показатели комфортности использования ухудшились.

Больше всего недостатков обнаружили в туалетной бумаге «Лилия. В маркировке не указана информация о длине рулона, бумага не соответствует опережающим требованиям Роскачества по комфортности использования и скорости растворения бумаги в воде. Кроме того, эксперты обнаружили в бумаге энтеробактерии.

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«Обнаруженные энтеробактерии могли попасть на упакованную туалетную бумагу двумя путями: либо при производстве перед упаковкой бумага могла контактировать с грязными руками, либо через мелкие отверстия на упаковке, куда может попадать пыль и другие загрязнения. Обнаруженные энтеробактерии – это, судя по всему, известная всем кишечная палочка (Escherichia coli), безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека. Потребителям следует иметь в виду, что сам факт наличия энтеробактерий в бумажной продукции подобного рода – не сигнал бедствия. Важнее другое: какое количество этих бактерий и их патогенность», - рассказал Александр Каган, химик-технолог целлюлозно-бумажной промышленности.

Рубрики: Общество

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