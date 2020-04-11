Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

Список препаратов, возможных для использования в лечении коронавирусной инфекции у взрослых, вырос на три позиции – с 6 до 9. Это следует из обновленных рекомендаций Минздрава.

Министерство здравоохранения выпустило пятую версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа. Сейчас в него добавлены еще 3 препарата: мефлохин, надропарин кальция (антикоагулянт прямого действия) и азитромицин (полусинтетический антибиотик из группы макролидов).

Как говорится в разделе рекомендаций «Этиотропное лечение», мефлохин, как и хлорохин с гидроксихлорохином, относится к группе противомалярийных средств, которые Минздрав называет перспективными в лечении коронавирусной инфекции.

«Механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, в опубликованных данных отмечаются несколько вариантов их воздействия на COVID-19, которые препятствуют проникновению вируса в клетку и его репликации. В небольших клинических исследованиях было показано, что комбинация азитромицина с гидроксихлорохином усиливает противовирусный эффект последнего», - говорится в рекомендациях.

Однако в министерстве уточняют, что противомалярийные препараты обладают кардиотоксичностью, и их прием может сопровождаться развитием, например, синдрома удлиненного QT (нарушение сердечного ритма – Прим. ред.). Поэтому перед их назначением и во время приема врачам рекомендуется уделить особое внимание результату ЭКГ пациента, а также тесно взаимодействовать с кардиологами в случае выявления каких-то нарушений.

Также сообщается, что на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19 находятся несколько препаратов, среди которых умифеновир (более известный под названием «Арбидол»), ремдесивир, фавипиравир. Минздрав также разрешает их применять, но с оговоркой, что имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии этими препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. Поэтому применять их можно только по решению врачебной комиссии, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск.

Пока не подтвержден этиологический диагноз (диагноз, указывающий на установленную причину заболевания - Прим. ред.), в Минздраве также допускают включать в схемы лечения легких форм COVID-19 из-за их схожести по симптомам с ОРВИ препараты от острых респираторных вирусных инфекций: интраназальные формы интерферона альфа, препараты индукторов интерферона, а также противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как умифеновир.

Как сообщают в Минздраве, лечение коронавирусной инфекции у беременных и кормящих женщин пока не разработано.

«Рекомбинантный интерферон бета-1b, противомалярийные препараты противопоказаны к применению во время беременности. Однако в качестве этиотропной терапии возможно назначение противовирусных препаратов с учетом их эффективности против COVID-19 по жизненным показаниям. В остальных случаях следует учитывать их безопасность при беременности и в период грудного вскармливания», - отмечается в рекомендациях.

© Доктор Питер