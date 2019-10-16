Минздрав объявил мобилизацию: на борьбу с коронавирусом призывают даже студентов-медиков

Министерство здравоохранения мобилизует всех российских медиков на борьбу с коронавирусом. Кого призовут в первую очередь, «Доктор Питер» узнал из опубликованных изменений в приказе "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции Covid-2019"

Министерство здравоохранения составило «Минимальные требования к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19». Так, в каждой больнице, брошенной на борьбу с инфекцией, будет составлено временное штатное расписание и перераспределение функциональных обязанностей медицинских работников на основании допсоглашений к трудовым договорам.

Согласно документу, на борьбу с вирусом призовут врачей смежных специальностей — после прохождения кратковременных (не менее 36 часов) профессиональных курсов они, как предполагают чиновники, будут работать под контролем врачей-инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов. В первую очередь, судя по документу, помощь потребуется пациентам, нуждающимся в искусственной вентиляции легких. К неинвазивной искусственной вентиляции легких (с помощью лицевых масок) могут привлекать врачей различных профилей, а к инвазивной (с интубацией трахеи и трахеостомией) - только хирургов.

Выпускников медвузов, не работающих по своей специальности более пяти лет, также ждут экспресс-курсы, по окончании которых можно трудоустроиться в больницу на должность врача-стажера. Ординаторы, обучающиеся по специальности «анестезиология-реаниматология» и специальностям, входящим в группу «клиническая медицина», также после прохождения курсов будут зачисляться в штат в должности врачей-стажеров.

Студенты медвузов, отучившиеся не менее трех курсов, и старшекурсники медколледжей будут назначаться на должности специалистов со средним медицинским образованием для работы под контролем старшей медсестры.

Лечить Covid-19 помимо медиков с высшим и средним профессиональным образованием, могут также научные и педагогические работники, допущенные к медицинской деятельности.

Напомним, в марте по поручению Минздрава в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) в течение двух дней были зарегистрированы все российские врачи и медсестры. Все данные о своих медработниках были обязаны предоставить руководители как государственных, так и частных поликлиник и больниц.

Ирина Фигурина

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