Минздрав привлечет студентов-медиков для помощи врачам в борьбе с коронавирусом

Минздрав привлечет студентов-медиков для помощи врачам в борьбе с коронавирусом13:03, 30.03.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Студенты медицинских вузов будут помогать врачам бороться с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Сейчас под медицинским наблюдением из-за подозрения на Covid-2019 в России находятся 194 353 человека, 32 пациента в тяжелом состоянии.
Сегодня в Москве проходит оперативное совещание по борьбе с распространением коронавируса. По последним данным, коронавирус выявили 1 836 россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что под медицинским наблюдением находятся 194 353 человек. Больше четверти случаев инфицирования коронавирусом в России - контактные, то есть пациенты заразились от знакомых.
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Всего в России провели уже более 343,5 тысяч исследований на коронавирус.
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что сейчас в тяжелом состоянии находятся 32 пациента с подтвержденным коронавирусом. Он добавил, что помогать врачам будут студенты медицинских вузов.
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