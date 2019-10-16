Минздрав привлечет студентов-медиков для помощи врачам в борьбе с коронавирусом

Студенты медицинских вузов будут помогать врачам бороться с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Сейчас под медицинским наблюдением из-за подозрения на Covid-2019 в России находятся 194 353 человека, 32 пациента в тяжелом состоянии.

Сегодня в Москве проходит оперативное совещание по борьбе с распространением коронавируса. По последним данным, коронавирус выявили 1 836 россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что под медицинским наблюдением находятся 194 353 человек. Больше четверти случаев инфицирования коронавирусом в России - контактные, то есть пациенты заразились от знакомых.

Всего в России провели уже более 343,5 тысяч исследований на коронавирус.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что сейчас в тяжелом состоянии находятся 32 пациента с подтвержденным коронавирусом. Он добавил, что помогать врачам будут студенты медицинских вузов.

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