Вторую больницу и больницу святого Георгия снова перепрофилируют – для пациентов с подозрением на коронавирус

Приемное отделение Городской больницы №2, еще вчера переполненное, сегодня пустует. В том числе в мобильном пункте, появившемся во дворе больницы: он прибыл из Военно-медицинской академии им. Кирова. С его помощью будут сортировать пациентов. Но пока поток прибывающих по скорой пациентов с пневмониями резко остановился. Завтра сюда повезут других.

Как стало известно «Доктору Питеру», с завтрашнего дня в Городскую больницу №2 и в Городскую больницу святого Георгия «повезут Covid».

В Боткинской больнице растет число пациентов с диагностированным инфицированием коронавирусом. Тем временем петербуржцы возвращаются из-за рубежа, появляется все больше контактировавших с теми, у кого исследование подтвердило инфицирование Covid. Так что во 2-ю больницу и больницу святого Георгия теперь будут доставлять именно их – «подозрительных». В комитете по здравоохранению подтвердили эту информацию: «Везти будут прибывших из-за рубежа с ОРВИ, контактных с Covid и контактировавших с теми, у кого он подозревается». Здесь же будет проводиться первый этап тестирования на коронавирус.

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