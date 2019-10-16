Анализ на коронавиурс можно сдать на даче. Амбулатории в садоводствах откроются раньше обычного

Коронавирус гонит петербуржцев за город. А потому и дачные амбулатории откроются уже 15 апреля, а не 1 мая, как прежде. Об этом договорились правительство Петербурга, ТФОМС и компания «СНТ-Медицина». Как рассказали «Доктору Питеру» в компании «Полис» скоро в некоторых садоводствах медпомощь будет проще получить, чем в городе.

Напомним, традиционно в мае в садоводствах, расположенных в Ленинградской области, открываются медицинские пункты и врачебные амбулатории в рамках совместного проекта государственно-частного партнёрства правительства Петербурга, ТФОМС Петербурга и компании «Полис». Учитывая, что в условиях пандемии многие петербуржцы решают начать дачный сезон раньше и уже сейчас уезжают в свои садоводства, принято решение открыть несколько медицинских пунктов уже с 15 апреля 2020 года.

Как сообщили «Доктору Питеру» в компании «Полис», уже готовы к приему пациентов-дачников СМ Славянка, СНТ «Заречное», СНТ «Остров», СМ Чаща СНТ «Ломо 4», СМ Антропшино СНТ «Строитель 5», СМ ВОСХОД СНТ «Заря». К 15 апреля планируется открыть в общей сложности не менее 10-15 медицинских пунктов. Предполагается, что в практику войдет и забор анализов на коронавирус — сейчас отрабатывается технологическая цепочка хранения и доставки материалов в уполномоченные лаборатории.

В компании «Полис» рассказали, что с 1 мая для взрослых петербуржцев и детей, выезжающих летом за город, будут работать 35 врачей в 35 садоводствах. Их задачи – оказание медицинской помощи дачникам при внезапном возникновении проблем со здоровьем, обострении хронического заболевания (вызов бригады «Скорой помощи», оказание помощи пациенту до ее прибытия), а также профилактика заболеваний – измерение артериального давления, ЭКГ, пульсоксиметрия, при необходимости выполнение инъекций, телемедицина и др.

Ежегодно правительство Петербурга выделяет средства на строительство новых врачебных амбулаторий взамен устаревших или приспособленных медицинских пунктов, а также на открытие дополнительных. Частная медицинская компания «Полис» проводит оснащение, лицензирование, привлекает врачей для оказания бесплатной медицинской помощи по полису ОМС.

В дачном сезоне-2020 к петербуржцам, которые живут за городом, будут периодически выезжать врачи-специалисты (неврологи, офтальмологи, кардиологи и др.), будут проводиться ультразвуковые исследования, лабораторные анализы, экспресс-диагностика. Врачи организовывают и просветительские занятия: разъясняют права пациента в системе ОМС, правила здорового образа жизни и профилактики распространенных заболеваний.

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