Профессор СПбГУ: За нарушение карантина грозит административная или уголовная отвественность

Профессор СПбГУ: За нарушение карантина грозит административная или уголовная отвественность19:30, 24.03.2020 / Верcия для печати / 3 комментария
Россияне, приехавшие из стран с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу, должны в течение двух недель находиться дома - таковы условия карантина. Некоторые пренебрегают правилами, рискуя заразить окружающих.Какую ответственность понесет нарушитель домашнего карантина, рассказал Игорь Акулин, эксперт Санкт-Петербургского университета, профессор, председатель совета правления Ассоциации медицинского права.
На двухнедельный карантин должны отправиться все, кто вернулся из-за рубежа, — эта мера утверждена постановлением главного санитарного врача России от 18 марта. 14 дней — это инкубационный период, именно за это время у человека могут появиться первые симптомы инфекции COVID-19. Также карантина не избежать тем, у кого врач подозревает наличие вируса.
Поскольку коронавирус внесен в перечень опасных болезней (наряду с ВИЧ, туберкулезом, холерой и другими), исполнение этого требования — в отличие от самоизоляции, решение о которой человек принимает добровольно, — обязательно. «Если карантин все-таки будет предумышленно нарушен, человека ждет ответственность, административная или уголовная: от денежного штрафа до ограничения свободы на несколько лет», — рассказал профессор. Так, если действия заболевшего привели к массовому заражению других людей и следствию удалось доказать этот факт, нарушителю карантина грозит до 80 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года ограничения свободы. В случае если нарушение карантина повлекло за собой смерть человека, можно получить до пяти лет заключения.
По словам экспертов, пока отследить всех нарушивших режим карантина не всегда удается просто и быстро, поэтому каждый должен брать ответственность на себя. «Нельзя рассуждать, как будто ничего страшного, выйду из дома, меня не поймают. Надо понимать, что каждый человек, нарушивший режим карантина, подвергает опасности окружающих. В сложившихся обстоятельствах главное — это самодисциплина и осознание, насколько это может быть опасно», — заметил Игорь Акулин.
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«Это очень контагиозное заболевание, каждый случай заражения множится на огромное число контактов. Распространяется вирус в геометрической прогрессии, и сложность в том, что у молодых людей заболевание часто проходит вообще бессимптомно. То, что невидимо, кажется не таким опасным, но это совсем не так», — подчеркнул Игорь Акулин. Врачи отмечают, что коронавирус опасен особенно для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями.
«В ситуации, когда ты вернулся из страны, где была вспышка заболевания, или контактировал с заболевшим, или врачи уже подозревают у тебя вирус, лучше перестраховаться и побыть на карантине. Это действительно важно», — подчеркнул врач.
3 комментария Оставить комментарий
"Чтобы в Боткинские бараки к туберкулезникам упекли? Чтобы с работы поперли? Чтобы не то, что премию не дали, а жить на больничный? Или вообще лишили серой зарплаты? Спасибочки!" - вот что в реальной части случаев думает человек, впервые заподозривший у себя коронавирус. И не идет к врачу, надеясь перенести симптомы ОРЗ на ногах... Как результат, не то что смертность от коронавируса - от простого гриппа может реально взлететь. А всегда ли у нас, кстати, после смерти берут анализ на коронавирус?
Вот кстати "серая зарплата". Про серые з/п не стесняется говорить даже правительство, как о ерунде, неком дуновении ветерка. Всем думающим людям ясно, что налог из фонда з/п слишком велик. О наличии серой схему знают все и ФСБ и МВД и налоговая. Но вместо того, чтобы наладить размер налогов, они ещё людей, получающих "серую з/п" обвиняют. А это жертвы системы. Привычное нарушение закона- это отвратительно.
Профессор блатного путинского вуза. Засунь себе эту ответственность вместе с путиным. Как этому обществу на-ть на меня так и мне на-ть на общество вместе с его ментами чинушами, недовольными моим мнением люмпенами итд. Что хочу то и делаю.