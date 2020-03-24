Профессор СПбГУ: За нарушение карантина грозит административная или уголовная отвественность

Россияне, приехавшие из стран с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу, должны в течение двух недель находиться дома - таковы условия карантина. Некоторые пренебрегают правилами, рискуя заразить окружающих.Какую ответственность понесет нарушитель домашнего карантина, рассказал Игорь Акулин, эксперт Санкт-Петербургского университета, профессор, председатель совета правления Ассоциации медицинского права.

На двухнедельный карантин должны отправиться все, кто вернулся из-за рубежа, — эта мера утверждена постановлением главного санитарного врача России от 18 марта. 14 дней — это инкубационный период, именно за это время у человека могут появиться первые симптомы инфекции COVID-19. Также карантина не избежать тем, у кого врач подозревает наличие вируса.

Поскольку коронавирус внесен в перечень опасных болезней (наряду с ВИЧ, туберкулезом, холерой и другими), исполнение этого требования — в отличие от самоизоляции, решение о которой человек принимает добровольно, — обязательно. «Если карантин все-таки будет предумышленно нарушен, человека ждет ответственность, административная или уголовная: от денежного штрафа до ограничения свободы на несколько лет», — рассказал профессор. Так, если действия заболевшего привели к массовому заражению других людей и следствию удалось доказать этот факт, нарушителю карантина грозит до 80 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года ограничения свободы. В случае если нарушение карантина повлекло за собой смерть человека, можно получить до пяти лет заключения.

По словам экспертов, пока отследить всех нарушивших режим карантина не всегда удается просто и быстро, поэтому каждый должен брать ответственность на себя. «Нельзя рассуждать, как будто ничего страшного, выйду из дома, меня не поймают. Надо понимать, что каждый человек, нарушивший режим карантина, подвергает опасности окружающих. В сложившихся обстоятельствах главное — это самодисциплина и осознание, насколько это может быть опасно», — заметил Игорь Акулин.

«Это очень контагиозное заболевание, каждый случай заражения множится на огромное число контактов. Распространяется вирус в геометрической прогрессии, и сложность в том, что у молодых людей заболевание часто проходит вообще бессимптомно. То, что невидимо, кажется не таким опасным, но это совсем не так», — подчеркнул Игорь Акулин. Врачи отмечают, что коронавирус опасен особенно для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями.

«В ситуации, когда ты вернулся из страны, где была вспышка заболевания, или контактировал с заболевшим, или врачи уже подозревают у тебя вирус, лучше перестраховаться и побыть на карантине. Это действительно важно», — подчеркнул врач.