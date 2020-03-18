На доплаты врачам, борющимся с коронавирусом, выделят почти 12 млрд рублей

Российские врачи, которые занимаются борьбой с коронавирусом, получат прибавку к зарплате. Для этого из резервного фонда выделят 11,8 млрд рублей.

Из резервного фонда правительства выделят 11,8 млрд рублей. Эти деньги направят на прибавку к зарплатам всех медработников, которые занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией.

Напомним, вчера Владимир Путин поручил правительству, Минздраву и властям регионов проработать вопрос о дополнительных выплатах врачам и сотрудникам Роспотребнадзора: «Это участковые терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматоры, медсестры, средний персонал, работающие в зоне риска фельдешеры-акушеры ФАП и врачи скорой помощи. Давайте не забудем и про младший медицинский персонал. Речь идет о повышении им выплат в связи с работой в особых условиях, за интенсивность и напряженность труда».

По последним данным, коронавирус выявили у 202 241 пациента по всему миру, 8 010 человек умерли. В России известно о 147 случаях заражения.

© Доктор Питер