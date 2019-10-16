Эксперт объяснил, как новая система оплаты труда вернет врачей в российские клиники

Когда эффективные контракты для начисления зарплат работникам здравоохранения признали неэффективными, Минздрав объявил о новой реформе системы оплаты труда. Предполагается, что у тех, кто получает высокую зарплату, она не уменьшится, а у медиков с низкой — увеличится. Как это будет происходить, узнал «Доктор Питер».

Сообщения Росстата и Минздрава о средней зарплате врачей и медсестер в стране медицинские работники называют фейками. Когда недовольство высокой нагрузкой и несоответствующей ей зарплатой достигло пика, президент Владимир Путин поручил правительству изменить принципы оплаты труда в здравоохранении. Зачем менять только недавно введенную систему оплаты на основании эффективного контракта и какой будет новая, «Доктору Питеру» рассказал Фарит Кадыров, член рабочей группы Минздрава по реформированию системы оплаты труда в здравоохранении, заместитель директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения.

Напомним, майские указы президента 2012 года сослужили плохую службу системе здравоохранения — в погоне за выполнением «дорожной карты» по зарплатам клиники страны сокращали расходы на лечение пациентов, сокращали штаты, вынуждая оставшихся сотрудников работать на 1,5 — 2 ставки, чтобы дотянуть до обозначенного в указе президента размера зарплаты: для врачей вдвое выше среднего по региону, для медсестер — в размере средней зарплаты по региону.

- Фарит Накипович, почему благое дело — повышение зарплаты для медицинских работников спровоцировало отток кадров из системы здравоохранения? Одних сокращают, другие уходят сами из-за непомерно выросшей нагрузки.

- Вы неправы, если думаете, что майские указы принимались для повышения зарплаты. Их цель была другой - сохранить кадры в здравоохранении. Другое дело, что вышло ровно наоборот: кадры не привлекают и даже не сохраняют, а сокращают, чтобы выполнить «дорожную карту» по зарплате. Результаты мы уже ощутили, поэтому понадобилась реформа системы оплаты труда.

- Предполагается, что она началась еще в 2012 году, когда Минздрав декларировал перевод системы оплаты труда на эффективные контракты. С тех пор ни врачи, ни медсестры не понимают, как формируется их зарплата. Но считается, что именно по таким контрактам они работают: получают «кусочек» стабильной зарплаты, остальное — «эффективные» надбавки.

- Декларировал. А разве выполнил? Кто понимает, что такое эти надбавки, как они просчитываются и начисляются? Зарплата должна зависеть от результатов, а не от таинственного показателя «интенсивность» труда, который вообще-то означает степень потоотделения в единицу времени. За что мы платим за пот или за труд?

Несмотря на то, что не было создано ни одной предпосылки для внедрения эффективного контракта, все отчитались, что он внедрен. В итоге эффективный контракт оказался совсем неэффективным.

Ситуация изменится, когда работник будет знать: он дополнительно выполнил определенную внеплановую работу, и получил за нее дополнительные деньги. То есть он должен осознавать, что зарплата растет не просто так, а в привязке к каким-то результатам. Но что такое работа сверхплана, если собственно плана нет?

- О каких предпосылках вы говорите?

- Нужно определиться с нормами труда, нужны профессиональные стандарты с пересмотром должностных инструкций, уточнением выполняемых функций — они есть не по всем должностям. Эффективный оклад предполагал аттестацию на соответствие занимаемой должности и выполняемой работы, аккредитацию, которая только начала вводиться. Ни одна из этих предпосылок полностью не реализована, поэтому государство потребовало пересмотра действенности эффективного контракта.

- А разве нельзя назвать нормой труда, например, для врачей поликлиник, число принятых пациентов? Минздрав установил ведь для всех специальностей временные нормативы приема одного пациента.

- Это типовая норма, принятая Минздравом. А она должна быть индивидуализирована, потому что медицинские работники работают в разных условиях: у одного врача рабочее место автоматизировано, а другой все пишет от руки, кто-то с медсестрой работает, кто-то в одиночестве и направление на анализы выдает, и давление измеряет, и медицинскую карту заполняет. Нормирование труда — основное условие для эффективного контракта. Норма должна устанавливаться в конкретном учреждении для конкретного сотрудника с уведомлением его за два месяца до ее введения.

Мы говорим, что зарплата должна быть связана с результатами труда. Если работнику сказали, что за интенсивность он получает надбавку в 30%, он должен понимать, от какой суммы отсчитываются эти 30% и что такое эта интенсивность труда — это предельное количество УЕТ? Количество выполненных исследований или консультационных приемов? Должна быть прямая математическая зависимость, которой сейчас нет.

- Но есть и другие формулировки, которыми пользуются в медицинских учреждениях для начисления надбавок. Например, надбавка за напряженность труда, персональная надбавка…

- А как они измеряются? Неизвестно - комиссия проголосовала. А комиссия — самый субъективный оценщик. А когда все действия и результаты этих действий документально зафиксированы, комиссия не имеет права изменить размер надбавки, потому что человек сделал то, за что она ему полагается объективно. Да, если речь идет о качественных показателях, которые трудно оценить простым подсчетом, может быть, их должна оценивать комиссия, в некоторых случаях это допустимо. Она может также разбирать жалобы, особые ситуации. Но в принципе зарплата работника должна измеряться четкими математическими показателями: наличие нарушений, внутрибольничной инфекции, повторных вызовов, госпитализаций и так далее. Либо, наоборот, положительных результатов.

- Но в этом количестве должны учитываться объем и нагрузка?

- С одной стороны, это можно ранжировать, с другой, в среднем все равно получается ровная картина, когда врач принимает всех, кто пришел, — сегодня два тяжелых пациента и одни легкий, а завтра наоборот. Мы не будем оценивать «трудоемкость» одного пациента — он должен получить столько внимания, сколько ему требуется. Но когда удельный вес, например, пожилых пациентов в учреждении или на терапевтическом участке превышает стандартную норму, или, когда уровень заболеваемости, плотность населения на участке терапевта выше или ниже нормы, в зависимости от этих факторов вводятся корректирующие коэффициенты. То есть учреждение может вводить свои коэффициенты, чтобы учитывать в эффективном контракте разные условия работы.

- Можно как угодно называть показатель, выросший за последние годы практически у всех, — интенсивность или напряженность труда: сокращение штата прошло практически везде, чтобы выполнить «дорожную карту», многие работают «за двоих». Этот процесс может повернуться вспять?

- Это то, о чем я говорил: за что жестче спрашивали, то и выполняли. Надо было выполнять «дорожную карту»: сокращали персонал, чтобы нагрузить оставшихся и платить им в соответствии с майскими указами президента. За кадры не спрашивали. А теперь начинают биться за кадровый состав учреждений.

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- Если просчитывать реально возможную нагрузку и нормы, надо нанимать новых сотрудников, а значит, сокращать зарплату тем, что уже есть. Замкнутый круг?

- Президент поручил оценить потребность в дополнительном финансировании для реализации новой системы оплаты труда. То есть тем, у кого зарплата уже высокая, ниже платить нельзя, тем, у кого низкая, — платить по-новому. На эту разницу из бюджета выделят деньги.

Суть новой системы оплаты труда в том, что она будет отраслевой (не региональной). Она должна привести к тому, что прежние ограничения исчезнут. Правительство определит параметры системы оплаты труда для всех — федеральных учреждений и региональных, муниципальных.

- Получится уравниловка?

- Нет. Потому что эти меры направлены прежде всего на повышение зарплат медицинским работникам в регионах. Пример: в Орловской области, условно, зарплата врача - 40 тысяч рублей, московский врач получает за тот же объем такой же работы 140 тысяч. По отраслевой системе в Орле зарплата должна вырасти, в Москве - уменьшиться. Но снижать нельзя, ее надо сохранить. То есть «взять все и поделить» не получится, придется добавить финансирование Орловской области.

- Получается, мы будем в разных регионах руководствоваться разными нормами и правилами?

- Они сейчас разные, а задача новых норм и правил эту разницу сузить. В большой степени она возникает из-за того, что зарплата медиков привязана сейчас к средней по региону. А если в регионе зарплата низкая, разве врач виноват в этом? Продукты стоят не дешевле, чем в Москве, скорее, наоборот.

А уже в рамках одного региона зарплата должна зависеть от особенностей труда, например, в поликлиниках и стационарах хирурги работают по-разному. Одни врачи дежурят часто, кто-то не дежурит вообще - первые должны заработать больше, более высокую зарплату нужно платить за оказание высокотехнологичной помощи. Для разных категорий работников есть разные квалификационные группы, которые например, зависят от категории сложности. Но эта дифференциация давно отлажена и не требует больших революций. Единственное, что потребуется — установить единую минимальную планку оклада для всех работников здравоохранения, а потом уже рассчитывается разница — региональная.

- В поручении президента говорится, что нужно увеличивать заработную плату как раз за счет увеличения доли окладов. Как это произойдет?

- Это самая сложная проблема, потому что любое повышение окладов автоматически ведет к росту выплат компенсационного характера и так называемых статусных выплат (за категорию, стаж и так далее). Все идет к тому, что возможно, мы вернемся к системе, похожей на единую тарифную сетку, когда статусные выплаты войдут в оклад, и не будут учитываться в дополнительных выплатах. Задача — сохранить выплаты компенсационного характера в абсолютном выражении, в относительном — они возможно, снизятся.

Эффективный контракт предусматривает окладную систему, при которой надо каждый оклад пересчитывать. На одном и том же месте, выполняя одну и ту же работу работники будут иметь разные оклады. Но при этом их надо поднять, уменьшить компенсационные выплаты (за вредность, например) - хотя бы в процентном отношении, сохранив прежнюю сумму. То есть система будет пересмотрена довольно сильно: чтобы она стала сбалансированной, ее придется сделать сложной.

Ирина Багликова

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