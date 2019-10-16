Главврачей петербургских клиник предупредили: пора увольнять своих родственников

Главные врачи медицинских учреждений Петербурга получили напоминание - письмо от комитета по здравоохранению за подписью председателя Дмитрия Лисовца. В нем сказано, что если в клинике работают родственники руководителя, это расценивается как «допущение конфликта интересов» по закону «О противодействии коррупции».

Трудовые династии вышли из моды с исчезновением Советского союза. И теперь устройство вчерашнего студента в клинику, которой руководит отец, мать, сват или брат, признано конфликтом интересов.

Заключая договор с работодателем — комитетом по здравоохранению, главный врач обязуется «принимать меры по противодействию коррупции в учреждении и меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в учреждении, предусмотренные статьей 10 и статьей 13 ФЗ «О противодействии коррупции».

В письме, адресованном руководителям клиник (есть у «Доктора Питера»), сказано, что под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой их личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет на беспристрастное исполнение руководителем должностных (служебных) обязанностей. А под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, услуг или каких-то других выгод главврача и «состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководитель клиники связан имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. В документе говорится и том, что «непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение, в соответствие с законодательством РФ».

Среди главных врачей петербургских клиник «сторон конфликта» много, чаще всего под их руководством работают дети. Письмо комздрава с напоминанием об этом они получили еще в начале февраля.

Борьбу с «врачебными династиями» Министерство здравоохранения начало в 2016 году. Тогда руководители федеральных клиник получали письма с напоминанием, что согласно постановлению правительства РФ №568 от 5 июля 2013 года, в случае близкого родства работники не могут осуществлять совместную трудовую деятельность, если один из них подчинен другому. «Поскольку руководителю подконтрольны абсолютно все работники вверенной ему организации, единственной мерой по соблюдению запрета, установленного пунктом 3 постановления, является увольнение родственников (свояков)».

Почти сразу после обнародования этого документа Вероника Скворцова, будучи министром здравоохранения, говорила: «Может быть, не надо столь огульно это правило распространять на всех родственников. А говорить о невозможности занятия должностей, связанных с административно-хозяйственной, управленческой функцией, это не должны быть закупки, кадровая политика и другой управленческий функционал». Тем не менее в московских клиниках в этот период состоялось несколько громких увольнений руководителей.

В Петербурге аналогичное письмо с напоминанием рассылал главным врачам предыдущий председатель комитета по здравоохранению Михаил Дубина. Никаких изменений за этим не следовало.

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