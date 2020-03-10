Не понравилось лекарство: россиянка разгромила аптеку и напала на фармацевта

Не понравилось лекарство: россиянка разгромила аптеку и напала на фармацевта13:02, 10.03.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
В сети распространяется видео, на котором женщина нападает на фармацевта и крушит аптечный прилавок. Как оказалось, она хотела вернуть купленный недавно препарат, но его не принимали. Это довело покупательницу до истерики.
Жительница Иркутска купила в одной из городских аптек лекарство, а инструкцию к нему прочитала только дома. В ней она вычитала список побочных эффектов, о которых ей не сообщили при покупке. Женщина отправилась сдавать препарат обратно, но его не приняли. Это вывело покупательницу из себя, она устроила погром и напала на фармацевта. Скандал попал на видео, которое опубликовали в группе «Инцидент Иркутск» в соцсетях.
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Судя по ролику, женщина агрессивно требует вернуть ей деньги за препарат, перед ней лежит пакет с несколькими пачками желчегонного «Аллохола», его же покупательница кидает за прилавок. В списке побочных эффектов всего два пункта: диарея и аллергические реакции.
Аптекарь сняла происходящее на видео, что еще больше разозлило посетительницу, она начала ломать кассу и перевернула стол вместе со стоящим на нем компьютере.
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«Я детей хочу рожать, ты убийца в халате белом. Ты не мать, ты дрянь, своим детям может так же сделаешь? Увольняйся отсюда, чтобы духу твоего не было!», — прокричала посетительница.
Сообщается, что скандалом заинтересовались в полиции - уже начата проверка.
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
Ограничения в законе на возврат товара приняты специально, чтоб ограничить полёт фантазий тех, кто воспользовался средством гигиены, а потом хочет вернуть, типа пупырышки не того калибра. Я бы не хотел купить лекарство, которое у кого-то неизвестно где хранилось и какие манипуляции с ним проводились. Законодатель прав, что это запрещает.