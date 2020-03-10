Не понравилось лекарство: россиянка разгромила аптеку и напала на фармацевта

В сети распространяется видео, на котором женщина нападает на фармацевта и крушит аптечный прилавок. Как оказалось, она хотела вернуть купленный недавно препарат, но его не принимали. Это довело покупательницу до истерики.

Жительница Иркутска купила в одной из городских аптек лекарство, а инструкцию к нему прочитала только дома. В ней она вычитала список побочных эффектов, о которых ей не сообщили при покупке. Женщина отправилась сдавать препарат обратно, но его не приняли. Это вывело покупательницу из себя, она устроила погром и напала на фармацевта. Скандал попал на видео, которое опубликовали в группе «Инцидент Иркутск» в соцсетях.

Судя по ролику, женщина агрессивно требует вернуть ей деньги за препарат, перед ней лежит пакет с несколькими пачками желчегонного «Аллохола», его же покупательница кидает за прилавок. В списке побочных эффектов всего два пункта: диарея и аллергические реакции.

Аптекарь сняла происходящее на видео, что еще больше разозлило посетительницу, она начала ломать кассу и перевернула стол вместе со стоящим на нем компьютере.

«Я детей хочу рожать, ты убийца в халате белом. Ты не мать, ты дрянь, своим детям может так же сделаешь? Увольняйся отсюда, чтобы духу твоего не было!», — прокричала посетительница.

Сообщается, что скандалом заинтересовались в полиции - уже начата проверка.

© Доктор Питер