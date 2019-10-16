Врач предупредил о болезни, которая ждет вегетарианцев весной

Весной многие вегетарианцы могут испытать на себе все «прелести» авитаминоза, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он пояснил, что в России эта система питания не развита, поэтому многие вегетарианцы составляют свой рацион неправильно.

Россияне, которые не употребляют мясные продукты, особенно подвержены весеннему авитаминозу - недостатку одного или нескольких витаминов в организме. Об этом рассказал аллерголог Владимира Болибок. Это же касается и приверженцев строгих диет.

«В России культура вегетарианства не развита. У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов. Я сталкивался с тем, что, когда девушки хотят похудеть и садятся на какие-то вегетарианские или низкокалорийные диеты, у них начинаются проблемы, вплоть до малокровия», - цитирует врача радио «Спутник».

Аллерголог советует вегетарианцам или тем, кто только хочет им стать, обратиться к врачу, который поможет составить наиболее подходящий и полноценный рацион.

«У нас проблема в семьях, что люди изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год едят один и тот же набор продуктов. В этих продуктах чего-то в недостатке, а чего-то в избытке. Если же вы периодически меняете свой рацион и пробуете что-нибудь новое, то у вас не будет дефицита витаминов или микроэлементов», - сказал Владимир Болибок.