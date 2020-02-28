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Ученые рассказали, какая еда помогает бороться с тревожностью

10:25, 28.02.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Недостаток растительной пищи в рационе может усилить симптомы тревожного расстройства. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные почти 30 тысяч человек разного возраста.

Ученые рассказали, какая еда помогает бороться с тревожностью
Фото: pixabay

Группа ученых из Канады решила выяснить, как пища влияет на развитие тревожных расстройств. Для этого они изучили данные 27 тысяч человек в возрасте от 45 до 65 лет.

Согласно результатам исследования, у добровольцев, которые ели слишком мало овощей и фруктов, риск появления тревожности был выше на 24%, чем у тех, кто употреблял растительную пищу каждый день. Ситуация ухудшалась, если у человека при этом был лишний вес, пишет International Journal of Environmental Research and Public Health.

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По словам исследователя Жозе Мора-Альманса, если уровень жира в организме превышал 36%, то риск возникновения тревожного расстройства увеличивался более чем на 70%.

Кроме того, ученые подтвердили, что одинокие чаще страдают от тревожности. Так, повышенную тревожность диагностировали у 7,8% людей, живущих в браке, а у одиноких людей этот показатель превысил 13%.

Рубрики: Диетология, Психотерапия

1 комментарий Оставить комментарий

— Ты кто по гороскопу?
— Я веган.
— Нет такого знака зодиака.
— Прекрасно себя чувствую!
— Ты меня вообще слышишь? Что ты несёшь?!
— Ты такой раздражительный. Это всё из-за мяса.
(c)РНА

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