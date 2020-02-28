Ученые рассказали, какая еда помогает бороться с тревожностью

Недостаток растительной пищи в рационе может усилить симптомы тревожного расстройства. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные почти 30 тысяч человек разного возраста.

Группа ученых из Канады решила выяснить, как пища влияет на развитие тревожных расстройств. Для этого они изучили данные 27 тысяч человек в возрасте от 45 до 65 лет.

Согласно результатам исследования, у добровольцев, которые ели слишком мало овощей и фруктов, риск появления тревожности был выше на 24%, чем у тех, кто употреблял растительную пищу каждый день. Ситуация ухудшалась, если у человека при этом был лишний вес, пишет International Journal of Environmental Research and Public Health.

По словам исследователя Жозе Мора-Альманса, если уровень жира в организме превышал 36%, то риск возникновения тревожного расстройства увеличивался более чем на 70%.

Кроме того, ученые подтвердили, что одинокие чаще страдают от тревожности. Так, повышенную тревожность диагностировали у 7,8% людей, живущих в браке, а у одиноких людей этот показатель превысил 13%.