Эксперт: Когда в фонде ОМС много денег, Минфин не может спать спокойно

Что важнее для здравоохранения — сокращение расходов или рост доходов? Если пациентам не давать лекарства и не кормить их, денег станет больше, но целей Национальных проектов мы не достигнем. Почему бюджет системы ОМС каждый год растет, а денег мало, объяснил Фарит Кадыров, заместитель директора НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

В прошлом году 110,9 млрд рублей из 113-миллиардного бюджета Терфонда ОМС Петербурга было истрачено на Территориальную программу ОМС, то есть на лечение петербуржцев. Почти 7 млрд рублей осталось на счетах у медучреждений к концу года. В 2020-м бюджет достигнет 119 млрд рублей. Об этом рассказал на отчетной конференции Территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга его директор Александр Кужель. Система работает стабильно, деньги есть, подчеркивает он.

Финансирование системы здравоохранения увеличивается, но все понимают, что его мало. Потому и майские указы президента приходилось выполнять в сложных условиях. Денег могло бы быть больше, и это совсем не помешало бы системе здравоохранения. Каких сумм она лишается, на конференции рассказал Фарит Кадыров, заместитель директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения.

- Проблемы финансирования из системы ОМС возникают не потому, что денег слишком мало, наоборот, их стало слишком много. Начиная с 2012 года, когда все средства ОМС начали аккумулироваться в Федеральном фонде ОМС, Минфин России перестал спокойно спать. Видя, что в руках ФФОМС — огромные суммы, он искал варианты, как бы за счет этих денег сэкономить. И конечно же, нашел их, - говорит Фарит Кадыров. - Так, дополнительные выплаты участковым терапевтам, которые направлялись из регионального бюджета, перевели в ОМС, выплаты «узким» специалистам амбулаторного звена тоже. Более того, другие выплаты, даже не подозревая об этом, мы получаем из ОМС. Например, деньги на родовые сертификаты из фонда ОМС поступают в Фонд социального страхования, а ФСС в качестве подарочка «от себя» дарит эти деньги учреждению, в котором рожает женщина. Более 100 млрд в год стоит высокотехнологичная медицинская помощь, которая была придумана, как федеральная программа, Минфин поэтапно погружал в систему ОМС, не компенсируя фонду ни копейки из федерального бюджета. Надо понимать, что это серьезная нагрузка на систему. Только в этом году впервые в фонд пошли средства, компенсирующие затраты на ВМП, вошедшие в систему ОМС.

Фарит Кадыров напомнил, что, к счастью, некоторые «изъятия» из бюджета ТФОМС выпадают. Например, выплаты по программе «Земский доктор» до 2018 года шли из системы ОМС. Сначала их получали молодые специалисты в возрасте до 25 лет, отправляющиеся на работу только в малонаселенные пункты. Теперь сюда включены и выезжающие в поселки, а возраст «молодых» специалистов увеличили до 50 лет. А раз молодость растянулась до 50 лет, увеличили и пенсионный возраст.

Национальные проекты, приоритеты, обозначенные президентом в своем послании Федеральному собранию, в последних поручениях правительству невозможно выполнить без соответствующего финансирования. Среди приоритетов — региональные программы модернизации первичного звена.

- Но если мы внимательно присмотримся к этим программам, увидим, что это примерно те же принципы, что положены в основу бережливого производства. То есть теперь мы говорим рационализации потоков и денежных средств, потому что оптимизация стала уже ругательным словом, под которым мы часто понимаем обычное обрезание, - считает д.м.н.Кадыров. - Речь идет о технологиях бережливой поликлиники — бережливого производства - Lean Production. Lean в переводе с английского - худой, бедный, нищий. Мы этого хотим для нашего здравоохранения? И вообще, бережливый - от слова беречь или экономить? Или относиться бережно к пациенту? Если мы выбираем первый вариант, значит, надо решать, что для нас важнее — сокращение расходов или увеличение доходов? Сокращать можно только за счет нерациональных расходов, которые, конечно, есть. Но сокращение — не означает не давать лекарства пациентам, не кормить их.

По мнению Фарита Кадырова, важнее увеличение доходов за счет всевозможных источников. В противном случае выполнение Национальных проектов, поручений президента будет под вопросом.

© Доктор Питер