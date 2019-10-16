Загадки коронавируса: щадит детей и прячется от тестов

Китайские власти заявили о создании вакцины, активирующей иммунитет к коронавирусу. Правда, характер новой инфекции настолько противоречивый, что вакцину еще будут «корректировать», говорят в Пекине. О странностях и необычных свойствах коронавируса, узнавал «Доктор Питер».

По словам заместителя министра науки и технологии Сюй Наньпин, клинические испытания вакцины начнутся не раньше конца апреля. Сейчас некоторые виды разрабатываемых в Китае вакцин уже тестируют на животных. Так как инфекция новая, в ходе разработки появляются «факторы неопределенности», говорят китайские врачи.

Один из таких факторов - неуловимость коронавируса, который, как оказалось, может маскироваться под обычную простуду и не считываться никакими современными тестами. До недавнего времени медики были уверены в надежности тестов на коронавирус. Но все шаблоны порвала 56-летняя посудомойка из китайской провинции Сычуань, которая сдавала анализы восемь раз подряд, и каждый раз они показывали, что инфекции в крови нет. Удивительно, с каким упорством китайские медики обследовали женщину, проводя тест за тестом. В результате диагноз все-таки поставили на основе результатов лабораторных исследований и клинических симптомов.

Эксперты ВОЗ уже бьют тревогу — в мире выявлено несколько очагов заражения новым коронавирусом, не имеющих установленной эпидемиологической связи со вспышкой заболевания в Китае. То есть в этих странах заболевали люди, не посещавшие Китай и не имевшие контакта с заболевшими. Источник распространения вируса неизвестен. Можно только предполагать, какими путями идет инфекция. Ее может привезти зараженный человек, не подозревающий, что болен, - известно, что многие переносят вирус в очень легкой форме, и только благодаря тестам узнают об истинном заболевании. Но тесты, как выяснилось, не всегда показывают инфекцию. В итоге, цепочка передачи коронавируса может быть очень запутанной и рождает вопрос: «Почему у одних болезнь протекает незаметно (в том числе для лабораторных тестов), а других сразу укладывает на больничные койки?».

Еще одна загадка коронавируса — его способность возвращаться к тем, кто уже переболел неизвестной пневмонией и благополучно выздоровел. Китайские медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане. Исследования уже показали, что переболевший человек, не приобретает иммунитета и может заразиться коронавирусом и во второй, и в третий раз… Поэтому власти Уханя от греха подальше ввели обязательный дополнительный 14-дневный карантин для всех излечившихся пациентов.

Удивительным кажется и выздоровление больного, находившемся в критическом состоянии после заражения коронавирусом. 68-летний мужчина. Вернувшись из поездки в Ухань (эпицентр коронавируса, откуда началось распространение болезни по всей стране), попал в шанхайскую больницу в тяжелом состоянии. 13 дней он провел в коме, прогнозы были неутешительными, но вопреки всему пациент пришел в себя и уже выписался из больницы. Это первое выздоровление такого тяжелого больного невероятно воодушевило китайских врачей, ведь до этого случая от коронавируса излечивались только те, у кого заболевание протекало в легкой форме.

До сих пор непонятна «избирательность» вируса: по статистике, инфекция в основном косит людей старше 40 лет, подростки заражаются в единичных случаях, детей коронавирус почему-то щадит. Впрочем, эксперты ВОЗ уверены, что вирусу подвержены люди всех возрастов, так как ни у кого нет иммунитета от нового типа коронавируса. При этом, жертвами становятся в основном мужчины. По данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний Китая, коэффициент смертности — 2,8% мужчин против 1,7% у женщин.

Противоречив не только коронавирус, но и заявления представителей китайской власти. Несмотря на то, что вакцину медики собираются тестировать только в конце апреля, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй уже точно знает, когда будет ликвидирована эпидемия. По его словам, провинция Хубэй, откуда началось распространение инфекции, должна быть очищена от вируса до конца марта 2020 года. «В других регионах, за исключением Хубея, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии — в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию», — заявил посол Чжан Ханьхуэй 20 февраля на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Ухани заявили о вспышке заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба. За это время коронавирус вышел за пределы страны. Массовые вспышки заболевания зафиксированы в Италии и Южной Корее. Сейчас зарегистрировано 78 190 пациентов с коронавирусом, почти 3 тысячи умерли.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер