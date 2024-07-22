Жуткие волдыри и высокая температура: в России массово заражаются «зудом купальщика»

Все просто — не купаться там, где нельзя. По словам Алексея Худобородова, начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека московского Роспотребнадзора, не стоит купаться в прудах и озерах со стоячей водой, даже если на улице сильная жара. Кроме того, красный флаг — это утки, которые живут в озере.