Жуткие волдыри и высокая температура: в России массово заражаются «зудом купальщика»

Жаркая погода заставляет россиян искать прохлады у воды. И тут уже в ход идут любые водоемы, даже те, где купаться запрещено. Как итог — в середине июля в разных регионах России начали массово жаловаться на заражение церкариями — личинками, которые проникают под кожу во время купания. Сообщения об этом появились в соцсетях.
«На Светлоярском озере появились церкарии. Лучше воздержаться от купания, особенно малышам», — это сообщение из Нижнего Новгорода. Фотографии заболевшего ребенка выглядят тревожно.
Кстати, в Нижнем Новгороде это не единственный опасный водоем. Церкариями заражались в озере парка имени 777-летия города, до этого жаловались на Парковое озеро. Отметим, что местный Роспотребнадзор предупреждал: водоемы опасны для купания.
«Купались с дочками на Свияге, возле Борьбы, покусали черви, — сообщают из Ульяновской области. — Все трое покрылись сильной сыпью, кожа чешется. Врач сказал — церкариоз (черви церкария, паразиты). Искупались, блин, на свою голову».
Здесь, кстати, купаться тоже запрещено. И местные жители удивляются: зачем лезть в воду, если знаешь, что там может быть?
Жалуются на церкарий и в ХМАО, там случаи церкариального дерматита зарегистрировали в озере села Каменное Октябрьского района.
В Роспотребнадзоре предупреждают: подцепить паразитов летом проще простого, они активны с июня по август.
«Церкарии — личинки глистов из класса трематод (сосальщиков), — объясняют специалисты. — Их длина — до миллиметра. Проникают через кожный покров и выбрасывают в кожу специфичный секрет, который вызывает токсико-аллергические реакции».
Первые симптомы типичны: волдыри, зуд, пигментация, сухой кашель и повышение температуры.
«Встречаясь с открытыми кожными покровами людей, церкарии проникают в них, однако глубже подкожной жировой клетчатки паразит не может пройти, — говорят в Роспотребнадзоре. — Кожные поражения могут проявляться в виде папул, сыпи, эритематозных высыпаний, пигментации. В организме человека личинки червя не развиваются, однако их гибель вызывает токсический дерматит аллергического типа. Пострадавших мучит сильный зуд в местах проникновения церкарий. Отсюда еще одно название болезни — „зуд купальщиков“. Расчесы и открытые раны могут послужить вратами для вторичной инфекции».
Как не заразиться?
Все просто — не купаться там, где нельзя. По словам Алексея Худобородова, начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека московского Роспотребнадзора, не стоит купаться в прудах и озерах со стоячей водой, даже если на улице сильная жара. Кроме того, красный флаг — это утки, которые живут в озере.
«Необходимо избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной, а также не стоит заходить в воду, где плавают утки, поскольку эти водоплавающие птицы часто заражены паразитами», — рассказывал специалист надзорного ведомства.