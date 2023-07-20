Женщина поцарапала грудь косточкой бюстгальтера и впала в кому

Сильвия Харлоу уже много лет носит бюстгальтеры с косточками. Это распространенная модель, она хорошо поддерживает грудь — казалось бы, что может произойти? Но именно из-за косточки она была вынуждена перенести две сложные операции, кому, а потом и долгую реабилитацию.
Все произошло в мае 2022 года. Именно в этот период женщина сильно поцарапала кожу груди косточкой, которая случайно вылезла из ее нижнего белья. Тогда Сильвия вообще не придала этому значения, продолжала жить как обычно. Но через какое-то время она обнаружила шишку в месте пореза. Образование было похоже на опухоль.
Женщина сразу же обратилась в ближайшую больницу. Врачи осмотрели ее, после дали обезболивающие и назначили антибиотики.
«Я просто знала, что что-то не так, и поэтому пошла в отделение неотложной помощи. Мне было так больно! Когда я вошла, медсестра посмотрела на меня и бросилась прямо ко мне: у меня было совершенно серое лицо. Это было действительно страшно», —
Несмотря на антибиотики и другие лекарства, состояние женщины не улучшалось. Медики несколько дней не могли ей поставить правильный диагноз, они буквально были в тупике.
В итоге женщине диагностировали некротизирующий фасциит. Это быстро прогрессирующее воспаление фасций, сопровождаемое развитием сосудистого тромбоза и, как следствие, обширным некрозом вовлеченных в патологический процесс тканей, тяжелой интоксикацией. Кожа над зоной поражения может выглядеть вполне здоровой, поэтому тяжесть процесса зачастую недооценивают.
Врачи сообщили женщине, что патология прогрессирует, ее внутренние органы начали отказываться от борьбы с инфекцией. Затем ее срочно доставили в Королевский лазарет Абердина для экстренной операции по удалению инфицированной ткани.
«Меня ввели в искусственную кому, затем сделали две операции, чтобы спасти жизнь. Без сознания я была еще восемь дней. Когда очнулась, то увидела огромный шрам и поняла, что части моей груди больше нет», — говорит Сильвия.
Женщина рада, что все самое страшное позади, ее жизни больше ничто не угрожает. Она переживает, что теперь ее тело выглядит не так хорошо, как раньше, дефект может быть заметен, особенно когда она носит летние платья.
«Но самое главное то, что я жива и могу рассказать эту историю. Я призываю всех как можно тщательнее относиться к выбору нижнего белья. Или вообще отказаться от бюстгальтеров с косточками», — заключила Сильвия.