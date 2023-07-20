Женщина поцарапала грудь косточкой бюстгальтера и впала в кому

Все произошло в мае 2022 года. Именно в этот период женщина сильно поцарапала кожу груди косточкой, которая случайно вылезла из ее нижнего белья. Тогда Сильвия вообще не придала этому значения, продолжала жить как обычно. Но через какое-то время она обнаружила шишку в месте пореза. Образование было похоже на опухоль.