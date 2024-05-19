Вы просто перестаете дышать: какой храп можно вылечить только операцией

Храп, или по-научному ронхопатия, может указывать на аномалии прикуса, искривленную носовую перегородку, проблемы со щитовидной железой и многие другие болезни и индивидуальные особенности.
Кроме того, ночной храп — частый признак апноэ, которое приводит к хронической усталости, депрессии, проблемам с памятью и концентрацией, а также значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Почему человек храпит
«При нормальном „дневном“ дыхании воздух, проходящий через глотку в гортань, затем в трахею и бронхи, а потом и в легкие, не встречает сопротивления. Днем мышцы глотки находятся в тонусе, но во время сна они расслабляются, сужая путь прохождения воздуха настолько, что ткани глотки приходят в состояние вибрации. Как следствие, мы слышим характерный звук», — рассказывает оториноларинголог Андрей Макаров.
На короткое время доступ воздуха может перекрываться вовсе. Такое состояние называется обструктивным апноэ сна (ОАС) — заболевание, которое поражает от 5 до 15% женщин и от 15 до 30% мужчин. Особенно часто ОАС встречается у пациентов после 60 лет.
«Во время сна происходят повторяющиеся обструкции (закупорки. — Прим. ред.) верхних дыхательных путей, включая носовую полость, — объясняет врач. — Более легкой клинической формой апноэ является гипопноэ сна. Если в первом случае больной полностью не дышит 10 и более секунд, то во втором в легкие приходит недостаточное количество кислорода, однако дыхание все же сохраняется».
Снижается уровень кислорода в организме, повышается давление внутри черепа. В результате невылеченные апноэ и гипопноэ могут привести к болезням сердца, цереброваскулярным заболеваниям, когда нарушается кровообращение головного мозга, к сахарному диабету и многим другим проблемам.
Кроме того, человек не высыпается, и это повышает риск производственных травм, автомобильных аварий и других происшествий.
Подправить форму носа и избавить от храпа
Казалось бы, люди обращаются за ринопластикой (пластикой носа) исключительно из эстетических соображений. Однако эта операция способна решить и проблему апноэ.
«Хирургическое восстановление нормального носового дыхания может значительно улучшить исход лечения ОСА в комплексе с другими методами. Хотя это и не рассматривается экспертами как самостоятельный и единственный способ коррекции апноэ и храпа», — говорит Андрей Макаров.
В комплексную операцию входит не только функциональная ринопластика, но и пластика нижних раковин, а также септопластика — коррекция носовой перегородки.
«Пока эксперты не пришли к единому мнению о том, что эти методы могут понизить индекс апноэ-гипопноэ. Но доказано, что подобное вмешательство значительно улучшает качество сна и жизни в целом, — объясняет врач. — В одном из недавних исследований о роли хирургии носа в лечении ОСА указывается: функциональная ринопластика позитивно влияет на индекс апноэ-гипопноэ при легкой форме».
Неверное положение носовой перегородки — одна из самых частых причин ночного храпа. Из-за этого сужаются носовые проходы и затрудняется дыхание.
«Септопластика занимает от 30 минут до двух часов и чаще всего проводится закрытым способом — через небольшие разрезы на слизистой оболочке носа. В результате слизистая отслаивается от кости и хряща, и хирург придает перегородке срединное положение, необходимое для нормального дыхания. В конце операции врач накладывает саморассасывающиеся швы. При этом на лице не остается никаких следов», — рассказывает Андрей Макаров.
Если причина храпа — анатомические особенности носа, решить проблему помогает риносептопластика.
«Часто она более эффективна, чем септопластика. Например, в случаях, когда нос искривлен или когда боковые стенки носа слабые и при вдохе прилипают к перегородке носа, — говорит наш эксперт. — Однако перед тем, как решиться на риносептопластику, нужно проконсультироваться с оториноларингологом или пластическим хирургом, специализирующимся в области ринопластик».
Можно ли избавиться от храпа в домашних условиях
Когда выраженных физиологических особенностей и аномалий нет, стоит для начала попробовать справиться с храпом своими силами.
Если есть лишний вес, постарайтесь от него избавиться. А пока не похудели, желательно спать на боку.
Откажитесь от курения.
Старайтесь не злоупотреблять алкоголем.
Следите за влажностью воздуха в спальне: он должен быть не слишком сухим и не слишком влажным.
Откажитесь от приема снотворных.