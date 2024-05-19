Вы просто перестаете дышать: какой храп можно вылечить только операцией

«Часто она более эффективна, чем септопластика. Например, в случаях, когда нос искривлен или когда боковые стенки носа слабые и при вдохе прилипают к перегородке носа, — говорит наш эксперт. — Однако перед тем, как решиться на риносептопластику, нужно проконсультироваться с оториноларингологом или пластическим хирургом, специализирующимся в области ринопластик».