Врачи Университета Нью-Йорка назвали болезнь, симптомом которой может быть раннее пробуждение

Многие люди в пожилом возрасте начинают просыпаться ни свет ни заря. Отчасти это связано с тем, что им нужно немного меньше сна, чтобы чувствовать себя выспавшимся. Однако в некоторых случаях слишком ранние подъемы могут быть симптомами серьезного заболевания, пишет издание
Психолог Синди Люстиг поясняет: из-за плохого зрения постепенно снижается интенсивность световой стимуляции мозга. В итоге у человека сбиваются циркадные ритмы, из-за чего меняются и циклы сна и бодрствования.
Как отмечает директор Центра изучения сна в Университете Нью-Йорка Сайрам Партасарати, ранние пробуждения — частый симптом у людей с диагностированной катарактой. Из-за замутнения хрусталика глаза человеческий организм по ошибке полагает, что ночь наступила раньше, чем это есть на самом деле, и начинает вырабатывать гормон сна мелатонин. В итоге пожилой человек превращается в «жаворонка»: раньше ложится спать и раньше встает.
Симптомы катаракты:
размытое или затуманенное зрение;
проблемы с восприятием цветов — они становятся блеклыми;
чувствительность глаз к солнечному свету или яркому свету;
ухудшение зрения в ночное время суток;
высокая потребность в более ярком освещении при чтении;
очки больше не помогают скорректировать зрение.
После операции по удалению катаракты нередко проблемы со сном пропадают.
Однако стоит помнить: иногда раннее пробуждение — просто результат естественных возрастных изменений. Чтобы настроить биологические ритмы в пожилом возрасте, эксперты советуют чаще гулять на солнце и спать в комнате с плотными шторами.
Кстати
Вопреки распространенному мнению, катаракта поражает не только пенсионеров. Во-первых, существует такой диагноз, как врожденная катаракта, которая появляется из-за нарушений во время внутриутробного развития ребенка. Кроме того, врачи говорят, что в последние годы болезнь находят у 35-40-летних пациентов. Также важно помнить: самостоятельно распознать катаракту невозможно — как минимум до тех пор, пока на зрачке не появится заметная «пелена».
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