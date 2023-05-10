Врачи Университета Нью-Йорка назвали болезнь, симптомом которой может быть раннее пробуждение

Вопреки распространенному мнению, катаракта поражает не только пенсионеров. Во-первых, существует такой диагноз, как врожденная катаракта, которая появляется из-за нарушений во время внутриутробного развития ребенка. Кроме того, врачи говорят, что в последние годы болезнь находят у 35-40-летних пациентов. Также важно помнить: самостоятельно распознать катаракту невозможно — как минимум до тех пор, пока на зрачке не появится заметная «пелена».