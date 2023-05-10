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Врачи Университета Нью-Йорка назвали болезнь, симптомом которой может быть раннее пробуждение

Люди нередко начинают меньше спать просто из-за возрастных изменений организма. Однако в некоторых случаях ранние пробуждения сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем.

10 мая 2023
Врачи Университета Нью-Йорка назвали болезнь, симптомом которой может быть раннее пробуждение
Источник:
IStockphoto

Многие люди в пожилом возрасте начинают просыпаться ни свет ни заря. Отчасти это связано с тем, что им нужно немного меньше сна, чтобы чувствовать себя выспавшимся. Однако в некоторых случаях слишком ранние подъемы могут быть симптомами серьезного заболевания, пишет издание HuffPost.

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Психолог Синди Люстиг поясняет: из-за плохого зрения постепенно снижается интенсивность световой стимуляции мозга. В итоге у человека сбиваются циркадные ритмы, из-за чего меняются и циклы сна и бодрствования.

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Как отмечает директор Центра изучения сна в Университете Нью-Йорка Сайрам Партасарати, ранние пробуждения — частый симптом у людей с диагностированной катарактой. Из-за замутнения хрусталика глаза человеческий организм по ошибке полагает, что ночь наступила раньше, чем это есть на самом деле, и начинает вырабатывать гормон сна мелатонин. В итоге пожилой человек превращается в «жаворонка»: раньше ложится спать и раньше встает.

Симптомы катаракты:

  • размытое или затуманенное зрение;

  • проблемы с восприятием цветов — они становятся блеклыми;

  • чувствительность глаз к солнечному свету или яркому свету;

  • ухудшение зрения в ночное время суток;

  • высокая потребность в более ярком освещении при чтении;

  • очки больше не помогают скорректировать зрение.

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После операции по удалению катаракты нередко проблемы со сном пропадают.

Однако стоит помнить: иногда раннее пробуждение — просто результат естественных возрастных изменений. Чтобы настроить биологические ритмы в пожилом возрасте, эксперты советуют чаще гулять на солнце и спать в комнате с плотными шторами.

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Кстати

Вопреки распространенному мнению, катаракта поражает не только пенсионеров. Во-первых, существует такой диагноз, как врожденная катаракта, которая появляется из-за нарушений во время внутриутробного развития ребенка. Кроме того, врачи говорят, что в последние годы болезнь находят у 35-40-летних пациентов. Также важно помнить: самостоятельно распознать катаракту невозможно — как минимум до тех пор, пока на зрачке не появится заметная «пелена».

Подробнее об этой болезни можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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