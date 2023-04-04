Врачи СПбГУ спасли девочку, позвоночник которой почти сложился пополам

Травматологи-ортопеды Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ провели редкую и очень сложную операцию на поясничном отделе позвоночника ребенку с диагнозом spina bifida. Это врожденная патология, по возможности лечение необходимо проводить, пока малыш находится в утробе матери, иначе инвалидности не избежать.
Девочке такую операцию не выполнили. Поэтому в процессе роста позвоночник сложился практически пополам: позвонки легли друг на друга, образовав кифотическую деформацию. Не помогали корсеты и другие средства исправления осанки: ребенок не мог разогнуться из-за сильнейшей деформации и глубокого пролежня.
Со временем состояние здоровья ребенка только ухудшалось. Деформация сдавливала грудную клетку и органы брюшной полости. Это приводило к нарушению дыхания, пищеварения и функционирования всех систем организма.
Врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории травматологического отделения № 3, д.м.н.
«Наличие постоянного очага инфекции и сдавление внутренних органов стало серьезной угрозой для жизни ребенка. Мы поняли, что единственный способ помочь девочке — это решиться на сложную операцию», — объяснил Сергей Рябых.
Врачи спасали ребенка 10 часов. В процессе операции медики удалили четыре позвонка, а позвоночный столб хирурги собрали заново при помощи титановых стержней и винтов, установленных в грудные, поясничные, крестцовые позвонки и кости таза. Самое главное — врачам удалось выпрямить позвоночник. После реабилитации девочка сможет сидеть, а с помощью специальных аппаратов принимать вертикальное положение.
В мировой практике такие операции единичны. Они требуют высочайшей квалификации врачей и самого современного оснащения операционных. Как объяснили медики, в сложных клинических случаях вероятность отклонения винтов может достигать 20%.
Чтобы избежать такого осложнения, врачи использовали мобильный компьютерный томограф. С его помощью и в сочетании с применением карбонового, а значит, прозрачного для рентгена стола можно сканировать позвоночник пациента прямо во время операции. Эта методика как раз и позволяет выполнить операцию с ювелирной точностью.
Спасенный мальчик со скрученным позвоночником
Российские врачи первыми в мире прооперировали пациента с синдромом Протея — им оказался 13-летний мальчик. Это редкое генетическое заболевание, из-за которого позвоночник буквально скручивается. Как проходила операция и как выглядел рентген ребенка до и после вмешательства, можно прочитать ЗДЕСЬ.