Врачи СПбГУ спасли девочку, позвоночник которой почти сложился пополам

«Наличие постоянного очага инфекции и сдавление внутренних органов стало серьезной угрозой для жизни ребенка. Мы поняли, что единственный способ помочь девочке — это решиться на сложную операцию», — объяснил Сергей Рябых.

Врачи спасали ребенка 10 часов. В процессе операции медики удалили четыре позвонка, а позвоночный столб хирурги собрали заново при помощи титановых стержней и винтов, установленных в грудные, поясничные, крестцовые позвонки и кости таза. Самое главное — врачам удалось выпрямить позвоночник. После реабилитации девочка сможет сидеть, а с помощью специальных аппаратов принимать вертикальное положение.

В мировой практике такие операции единичны. Они требуют высочайшей квалификации врачей и самого современного оснащения операционных. Как объяснили медики, в сложных клинических случаях вероятность отклонения винтов может достигать 20%.