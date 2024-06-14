10% считают, что корни их страха перед врачами можно найти в детстве. У еще 10% участников опроса есть версия, что их чувства продиктованы негативным опытом общения с медиками. 6% заявили, что их страх вызван недоверием, еще 6% признались, что просто стесняются. 2% респондентов списали негативные ощущения на другие причины.