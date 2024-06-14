Быть врачом — одно из самых ответственных и благородных призваний. Обычно день медика отмечают в третье воскресенье июня, в 2024 году праздник приходится на 16 июня.
Специалисты
Врачи «скорой» — самые уважаемые
19% участников опроса заявили: их восхищает мужество врачей скорой помощи. Россияне также в восторге от работы врачей медицины катастроф, их отметили 14% опрошенных. 13% респондентов выделили хирургов, 12% заявили об особенном уважении к нейрохирургам.
Многие отметили работу санитаров, медсестер: труд среднего и младшего медицинского персонала похвалили 8% опрошенных. 7% респондентов признались, что восхищаются врачами из хосписов.
У 5% опрошенных самое большое уважение вызывают реаниматологи. Еще по 3% отметили работу терапевта в государственных больницах, онкологов и акушеров-гинекологов.
4% респондентов восхищаются сотрудниками травмпунктов и детскими врачами.
Когда стоматолог — это счастье
Большинство россиян не очень любят походы по врачам — в этом признались 68% участников опроса.
12% заявили, что им нравится ходить к терапевту. 6% респондентов получают позитивные эмоции от похода к стоматологу, 5% радуются визитам к окулисту.
2% россиян сообщили, что обожают проходить обследование у гинеколога и андролога. По 1% участников охотнее всего ходят к психиатрам, хирургам, гастроэнтерологам и онкологам. 3% читателей любят обращаться к врачам других специальностей.
Самые пугающие врачи
Впрочем, гораздо больше людей к стоматологам ходят не столь радостно. Оказалось, что для 26% опрошенных именно зубные врачи — самые пугающие.
Кроме того, 16% россиян боятся онкологов. К гинекологам и андрологам побаиваются ходить 8%, к гастроэнтерологам и хирургам — по 3%.
2% участников опроса не любят ходить к психиатрам.
38% россиян оказались не из робкого десятка: они заявили, что вообще не боятся врачей.
Главные страхи пациентов
Порой людей пугает не столько конкретный врач, сколько то, что может ждать их на приеме.
28% опрошенных побаиваются боли и неприятных ощущений во время осмотра. 27% россиян страшатся услышать диагноз. А у 11% респондентов ужас вызывает просто мысль о больнице — без каких-то конкретных причин.
10% считают, что корни их страха перед врачами можно найти в детстве. У еще 10% участников опроса есть версия, что их чувства продиктованы негативным опытом общения с медиками. 6% заявили, что их страх вызван недоверием, еще 6% признались, что просто стесняются. 2% респондентов списали негативные ощущения на другие причины.