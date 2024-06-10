Вопрос врачу: «Можно ли давать детям лекарства для взрослых, но в меньшей дозировке?»

Мы живем на даче, врачи далеко. Вопрос: если у ребенка поднялась температура, разболелась голова или возникла диарея, а детских лекарств под рукой нет, можно ли использовать те препараты, что принимают взрослые, но в меньшей дозировке?
Анна, 30 лет
Педиатр клиники «АБИА»
Детская и взрослая фармакология
В общей аптечке всегда должно быть разграничение на «взрослые» и «детские» формы препаратов. Хотя иногда средства направлены против лечения одних и тех же патологий, например устранения боли, спазмов, воспаления, инфекций, но сами лекарства должны быть отдельными: для взрослых — свои, для детей — свои.
На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано около 16,5 тысячи лекарственных препаратов для взрослых и примерно около тысячи с небольшим наименований — для детей. Причем педиатрические препараты разделяются внутри этого количества на группы в зависимости от возраста, с которого они допустимы к применению.
Есть средства, которые можно применять у детей с рождения, другие препараты — с 2-3 лет, некоторые — с 6-летнего возраста и часть — с 12-14 лет. Все эти данные четко отражены в инструкции по применению.
Взрослый препарат ребенку
Можно ли детям «взрослые» лекарства, которые покупались для мамы, бабушки или папы? Конечно же нет! Надо понимать, что детские и взрослые организмы очень сильно отличаются.
Растущий детский организм по-своему усваивает, переносит, утилизирует и выводит химические вещества, которые составляют действующую основу и дополнительные компоненты в составе. Поэтому любой сбой в этой цепочке может привести к негативным последствиям, возможны такие варианты, как отравление, передозировка, нарушение функции органов и нарушение развития органов и систем.
Это надо знать
Перед применением любого препарата важно посоветоваться с врачом. Он подберет основные лекарства на все случаи неотложных ситуаций, которые могут возникать в домашних условиях. Кроме того, подбирая препараты для детей, важно учитывать следующие данные.
Инструкция. Если в инструкции к лекарственному препарату не указан детский возраст, это значит, что лекарственный препарат не прошел медицинские исследования о влиянии данного вещества на здоровье малышей или же вещества, входящие в состав, вредны для растущего организма.
Форма лекарственного препарата. Для детей лекарства стараются делать в жидкой форме (сироп, суспензия, капли), чтобы ребенок не подавился и ему было легко проглотить препарат. Также жидкие формы лекарств легко дозировать в зависимости от веса и возраста малыша.
Вкус. Часто такие детские лекарства имеют приятный, сладкий вкус, чтобы не вызывать у ребенка отвращения.
Дозировка. Сломать таблетку и дать половинку ребенку — идея плохая еще и потому, что некоторые лекарства должны приниматься без нарушения целостности.
Если нужно срочно
Если сложилась экстренная ситуация, ребенку плохо, ему требуется помощь, но под рукой нет детских лекарств, то вам следует связаться с врачом или позвонить «112». Они дадут вам полную информацию о том, как поступить, исходя из состояния ребенка, какие лекарства все-таки можно дать и в какой дозировке, если у ребенка угрожающее состояние.
Поэтому рекомендуется брать с собой в дорогу или поездки, где нет рядом врача, походную аптечку с минимальным необходимым набором препаратов для экстренных ситуаций. Ее также стоит заполнять, исходя из хронических болезней ребенка.
Некоторые вообще нельзя
Есть некоторые препараты, действующие вещества которых можно применять у детей и взрослых. У препаратов будут различаться при производстве детской и взрослой формы дозировка и форма выпуска. Но есть препараты во взрослой аптечке, которые для взрослых относительно безопасны, но детскому организму могут нанести непоправимый вред, даже если их принимать недолго. Это, например, многие группы антибиотиков, которые грозят у детей развитием недостаточности ферментов или псевдомембранозным энтероколитом. Когда ситуация серьезная, только врачи могут решить, можно ли тот или иной препарат, взвесив потенциальные риски и пользу.
Часть препаратов может нарушать процессы роста и развития отдельных тканей детского организма, снижает иммунную защиту. Например:
антибиотики из группы тетрациклинов запрещены к приему детям до 8 лет, поскольку негативно влияют на развитие зубов и костей;
препараты с содержанием спирта категорически запрещено давать детям до года;
детям до 15 лет нельзя принимать ацетилсалициловую кислоту ввиду опасности развития синдрома Рейе — тяжелого повреждения печени;
нельзя применять детям препараты от кашля с кодеином.
Очень осторожно нужно относиться к фитопрепаратам. Помимо того что они раздражающе действуют на слизистые пищеварительного тракта, они аллергенны и их крайне сложно точно дозировать.