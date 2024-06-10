Вопрос врачу: «Можно ли давать детям лекарства для взрослых, но в меньшей дозировке?»

Есть некоторые препараты, действующие вещества которых можно применять у детей и взрослых. У препаратов будут различаться при производстве детской и взрослой формы дозировка и форма выпуска. Но есть препараты во взрослой аптечке, которые для взрослых относительно безопасны, но детскому организму могут нанести непоправимый вред, даже если их принимать недолго . Это, например, многие группы антибиотиков, которые грозят у детей развитием недостаточности ферментов или псевдомембранозным энтероколитом. Когда ситуация серьезная, только врачи могут решить, можно ли тот или иной препарат, взвесив потенциальные риски и пользу.