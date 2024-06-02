Врач из Екатеринбурга спасла женщину на борту самолета: у нее начался отек легких

Справка

Отек легких — это тяжелое, угрожающее жизни состояние, осложнение различных патологий. При отеке в легочной ткани и альвеолах скапливается жидкость. Это ухудшает кислородный обмен, и органы перестают снабжаться достаточным количеством кислорода.

Самой частой причиной отека легких считаются тяжелые поражения сердца или патологические процессы в самом респираторном тракте.