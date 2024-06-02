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Врач из Екатеринбурга спасла женщину на борту самолета: у нее начался отек легких

Экипаж планировал экстренно посадить самолет, но этого удалось избежать. На борту оказалась нейрохирург, которая спасла жизнь пострадавшей.

2 июня 2024Обсудить
Врач из Екатеринбурга спасла женщину на борту самолета: у нее начался отек легких
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iStockphoto

Трагедией чуть не завершился рейс Калининград — Екатеринбург, который выполняла компания «Уральские авиалинии» днем 31 мая. Одной из пассажирок резко стало плохо. К счастью, на борту оказался врач.

Как стало известно, в полете пострадала 60-летняя женщина. У нее вдруг резко начались хрипы, появилась одышка, а лицо стало приобретать землисто-серый цвет. Она обратилась за помощью к стюардессам.

Женщине очень повезло: рядом с ней сидела нейрохирург из Екатеринбурга Наталья Радзиковская. Врач сразу же среагировала.

«Старшая бортпроводница предложила посадить самолет. Мы тогда пролетали где-то над Самарой. Пациентка не хотела садиться в Самаре, да и большинство пассажиров, наверное, тоже не планировали там оказаться. Мы решили рискнуть и лететь на Екатеринбург», — рассказала Наталья новостному порталу «ЕАН».

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Врач смогла определить проблему: оказалось, что у пострадавшей женщины начался отек легких. Нейрохирург оказала ей первую помощь, состояние удалось стабилизировать, хотя вероятность худшего исхода была высока.

Справка

Отек легких — это тяжелое, угрожающее жизни состояние, осложнение различных патологий. При отеке в легочной ткани и альвеолах скапливается жидкость. Это ухудшает кислородный обмен, и органы перестают снабжаться достаточным количеством кислорода.

Самой частой причиной отека легких считаются тяжелые поражения сердца или патологические процессы в самом респираторном тракте.

В результате самолет долетел до Екатеринбурга. Пострадавшая женщина пришла в себя, ее жизни больше ничто не угрожало.

Сразу же после посадки ее забрали в больницу — в аэропорту самолет встретила бригада скорой помощи.

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Инцидент произошел в самолете, летевшем из турецкой Антальи, через два часа после взлета. Ребенку полутора лет стало плохо. У девочки начались судороги, остановилось дыхание. На помощь пришла пассажирка самолета Гузелия Валеева. Без ее вмешательства малышка могла погибнуть.

Автор текста:Софья Хромова
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