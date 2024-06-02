Врач из Екатеринбурга спасла женщину на борту самолета: у нее начался отек легких

Трагедией чуть не завершился рейс Калининград — Екатеринбург, который выполняла компания «Уральские авиалинии» днем 31 мая. Одной из пассажирок резко стало плохо. К счастью, на борту оказался врач.
Как стало известно, в полете пострадала 60-летняя женщина. У нее вдруг резко начались хрипы, появилась одышка, а лицо стало приобретать землисто-серый цвет. Она обратилась за помощью к стюардессам.
Женщине очень повезло: рядом с ней сидела нейрохирург из Екатеринбурга Наталья Радзиковская. Врач сразу же среагировала.
«Старшая бортпроводница предложила посадить самолет. Мы тогда пролетали где-то над Самарой. Пациентка не хотела садиться в Самаре, да и большинство пассажиров, наверное, тоже не планировали там оказаться. Мы решили рискнуть и лететь на Екатеринбург», —
Врач смогла определить проблему: оказалось, что у пострадавшей женщины начался отек легких. Нейрохирург оказала ей первую помощь, состояние удалось стабилизировать, хотя вероятность худшего исхода была высока.
Справка
Отек легких — это тяжелое, угрожающее жизни состояние, осложнение различных патологий. При отеке в легочной ткани и альвеолах скапливается жидкость. Это ухудшает кислородный обмен, и органы перестают снабжаться достаточным количеством кислорода.
Самой частой причиной отека легких считаются тяжелые поражения сердца или патологические процессы в самом респираторном тракте.
В результате самолет долетел до Екатеринбурга. Пострадавшая женщина пришла в себя, ее жизни больше ничто не угрожало.
Сразу же после посадки ее забрали в больницу — в аэропорту самолет встретила бригада скорой помощи.
Врач из Уфы дважды вернула к жизни ребенка на борту
Инцидент произошел в самолете, летевшем из турецкой Антальи, через два часа после взлета. Ребенку полутора лет стало плохо. У девочки начались судороги, остановилось дыхание. На помощь пришла пассажирка самолета Гузелия Валеева. Без ее вмешательства малышка могла погибнуть.