- Желание людей обрызгать себя кучей дезинфектантов меня всегда пугало, — признается иммунолог Ольга Радаева. — Микроорганизмы — это часть нашей жизни и нас самих. Да, есть патогены, но это другой вопрос.

Сейчас появляется все больше данных о положительном влиянии на здоровье человека увеличения разнообразия «хороших» микроорганизмов на слизистых и коже . Причем обсуждают этот вопрос не только иммунологи, но и другие медики. Почему же это так важно для нашего здоровья?

- Если вы постоянно находитесь в городе, у вас минимальный контакт с землей, травой и другими природными ресурсами, происходит обеднение микробиома с повышением риска как аллергических, так и классических аутоиммунных заболеваний всех органов и тканей, — предупреждает Ольга Радаева.