Не выезжая из города, не гуляя в парках и не бывая на природе, мы сами лишаем свой организм защиты. Без встречи с всевозможными микроорганизмами, которые являются громадной частью нашей жизни, наш иммунитет просто не будет работать правильно и пропускать всевозможные вирусы, аллергии. Микроорганизмы обучают его бороться и не сдаваться.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии микробиологии и вирусологии МГУ им. Н.П.Огареваt.me/radaevamed
- Желание людей обрызгать себя кучей дезинфектантов меня всегда пугало, — признается иммунолог Ольга Радаева. — Микроорганизмы — это часть нашей жизни и нас самих. Да, есть патогены, но это другой вопрос.
Сейчас появляется все больше данных о положительном влиянии на здоровье человека увеличения разнообразия «хороших» микроорганизмов на слизистых и коже. Причем обсуждают этот вопрос не только иммунологи, но и другие медики. Почему же это так важно для нашего здоровья?
- Если вы постоянно находитесь в городе, у вас минимальный контакт с землей, травой и другими природными ресурсами, происходит обеднение микробиома с повышением риска как аллергических, так и классических аутоиммунных заболеваний всех органов и тканей, — предупреждает Ольга Радаева.
Бывать на природе важно взрослым, но особенно это необходимо детям. Не надо пытаться добиваться абсолютной стерильности и запрещать ребенку все трогать. Конечно же, в разумных пределах, без крайностей. Речь не идет о том, чтобы кормить детей грязными фруктами о овощами или не мыть руки перед едой. Но ребятне очень важно трогать листья, срывать травинки, гулять по паркам и лесам, бывать на даче.
- В том числе благотворно влияет и контакт с животными и их микроорганизмами, — продолжает иммунолог. — Но помним о том, что и ряд патогенов тоже связан с животными, в том числе с домашними. Поэтому и к этому вопросу надо подходить без фанатизма.
Как улучшить свой микробиом
- Постарайтесь как можно чаще «выводить» себя в леса, поля, чтобы дарить новых «микродрузей» нашему организму, — рекомендует врач.
Кстати, если дома у вас есть комнатные растения — это тоже очень хорошо. Они также могут положительно влиять на разнообразие ваших микроорганизмов.
- Но в том случае, если нет каких-то аллергических реакций на потенциальных грибковых обитателей земли в горшках, — предостерегает Ольга Радаева. — Все в нашей жизни с некоторыми «но». Однако иммунитету для сбалансированной работы обязательно нужен частый и длительный контакт с природой.