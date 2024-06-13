Врач Пургина объяснила, что будет, если улучшать желчеотток. Готовьтесь к неприятным последствиям

Люди готовы тратить баснословные деньги на свое здоровье — при условии, что они есть. И всевозможные шарлатаны нередко пользуются этим.
В последние годы тренды на всевозможные «чистки» организма становятся все популярнее. Очень часто можно встретить предложение ускорить желчеотток или как-то еще наладить работу желчного пузыря.
О том, почему на самом деле бесполезно тратить на это время и средства, и о том, почему именно желчный пузырь так часто привлекает недобросовестных врачей, в своем
Справка
Желчь — жидкость желтого, коричневого или зеленоватого цвета с очень горьким вкусом. Это вещество играет важную роль в пищеварении.
Желчь вырабатывается в печени и хранится в желчном пузыре до тех пор, пока пища не попадет в тонкий кишечник. Когда это происходит, желчный пузырь сокращается и высвобождает желчь, которая затем поступает в двенадцатиперстную кишку.
Основная функция желчи заключается в эмульгации жиров. Это означает, что она разбивает большие капли жира на множество маленьких, что увеличивает общую поверхность жира для воздействия расщепляющих ферментов.
Детский и взрослый врач-гастроэнтеролог, член общества гастропсихологов Римского фонда, популяризатор доказательной медицины
Почему именно желчный пузырь
Часто те, кто предлагает пройти курс по «очистке» желчного, напирают на огромное значение этого органа для здоровья нашего организма в целом. Однако, как подчеркивает Пургина, на самом деле недобросовестные врачи намеренно преувеличивают значение желчи в нашем теле.
«Именно поэтому мракобесы сейчас как с ума посходили с налаживанием желчеоттока: можно делать с этим пузырем что угодно и ничего не будет», — пишет гастроэнтеролог.
Самый неприятный побочный эффект, который ждет всех любителей «поработать с желчеоттоком», — диарея из-за большого количества желчегонных препаратов.
Это вам не сердце
Зачастую мошенники не хотят брать на себя ответственность за жизнь пациента, и поэтому с сердцем, сосудами или почками они предпочитают так не экспериментировать. Дело в том, что от работы этих органов действительно сильно зависит самочувствие в целом.
И поэтому мало кто предлагает чудо-лайфхаки для улучшения кровотока или сердечного ритма: это может быть слишком опасно. А вот с желчным пузырем допустить ошибку не так страшно.
Пургина подчеркивает: если у человека нарушен отток желчи, значит, у него желтуха. Если желтухи нет — с оттоком все в порядке.
Справка
Желтуха — это патологическое состояние, при котором желтеет кожа, слизистые оболочки и склеры глаз. Вот еще несколько ярких признаков этой болезни:
изменение цвета стула и мочи: стул может быть от цвета глины до бесцветного, при этом моча темного цвета;
потеря аппетита;
резкое снижение веса без причины;
неприятный запах изо рта;
отеки в зоне ног;
жирный стул;
потеря сознания на поздних стадиях;
усталость, от которой не помогает обычный отдых.
Кстати
Еще одна популярная услуга — детокс на соках. Мол, пару дней такого питьевого рациона — и избавишься от всех шлаков и токсинов. Однако на самом деле нашему организму в принципе не нужен никакой искусственный детокс. С этой задачей у здорового человека справляются почки, печень, кожа.
Кроме того, эксперименты с соками могут стать причиной ряда проблем со здоровьем. Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.