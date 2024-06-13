Врач Пургина объяснила, что будет, если улучшать желчеотток. Готовьтесь к неприятным последствиям

Справка

Желчь — жидкость желтого, коричневого или зеленоватого цвета с очень горьким вкусом. Это вещество играет важную роль в пищеварении.

Желчь вырабатывается в печени и хранится в желчном пузыре до тех пор, пока пища не попадет в тонкий кишечник. Когда это происходит, желчный пузырь сокращается и высвобождает желчь, которая затем поступает в двенадцатиперстную кишку.

Основная функция желчи заключается в эмульгации жиров. Это означает, что она разбивает большие капли жира на множество маленьких, что увеличивает общую поверхность жира для воздействия расщепляющих ферментов.