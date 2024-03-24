Врач Парецкая объяснила, как ни в коем случае нельзя использовать меламиновую губку

«Но можно вспомнить базовый курс школьной химии, чтобы понимать: формальдегид обладает высокой летучестью и применяется только в процессе производства, — объясняет патофизиолог Парецкая. — Он не остается в губках, которые поступают в продажу и используются в хозяйстве. Он никак не может оседать внутри губки, не пропитывает губку и никак не попадает в организм».