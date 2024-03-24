Врач Парецкая объяснила, как ни в коем случае нельзя использовать меламиновую губку

Основной принцип работы меламиновых губок — абразив, сравнимый с очень мелкой наждачкой, за счет чего не требуется дополнительного применения «химии». Их называли «волшебным ластиком», «чудо-губками», но еще чаще стали звучать мнения о их опасности. Так что же из сказанного верно?
Врачи и ученые уже накопили некоторые наблюдения относительно использования и возможного вреда меламиновых губок.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Состав меламиновых губок
Эти губки, точнее, брусочки сделаны из меламиновой пены, которая изначально использовалась в качестве материала для изоляции. Более десяти лет назад случайно обнаружилось, что меламин в форме пены обладает отличным абразивным очищающим свойством.
«За счет своей структуры губка работает как абразив с самым мелким зерном, разрыхляет загрязнения и налет сажи. При этом пенистая структура губки всасывает в себя пыль, грязь и не дает ей выйти обратно», — объясняет врач.
Состав меламиновых губок полностью химический. Это и пугает многих людей, особенно если они слышат о том, что при их производстве используется формальдегид, известный токсическими свойствами.
«Но можно вспомнить базовый курс школьной химии, чтобы понимать: формальдегид обладает высокой летучестью и применяется только в процессе производства, — объясняет патофизиолог Парецкая. — Он не остается в губках, которые поступают в продажу и используются в хозяйстве. Он никак не может оседать внутри губки, не пропитывает губку и никак не попадает в организм».
Пять правил безопасности
Чтобы меламиновые губки были безопасными и не вредили здоровью, не портили посуду и ваш маникюр, нужно использовать их, соблюдая пять простых рекомендаций.
Этими губками нельзя мыть посуду.
Использовать их нужно в перчатках. Они защитят кожу рук и ногти.
Губки нужно хранить в местах, недоступных для домашних питомцев и детей, чтобы избежать опасностей.
Нельзя мочить губки в горячей воде или мыть ими горячие поверхности.
Не нужно использовать губки вместе с любыми средствами бытовой химии, они отмывают без каких-либо дополнительных веществ.
«Перед применением губку нужно смочить прохладной проточной водой и аккуратно отжать. Оттирать загрязнения, пятна и сажу нужно круговыми движениями, без особого нажима. После использования губку нужно снова ополоснуть в проточной воде и оставить высыхать до следующего раза», — разъясняет эксперт.
Важно учесть определенные нюансы, используя при уборке меламиновые губки.
«Если оттирать всей поверхностью губки, она может начать крошиться. Поэтому лучше работать углом, тогда срок службы изделия будет дольше. Не стоит пугаться, что губка уменьшается, она работает по принципу канцелярского ластика. Можно разрезать губку на 4-6 частей и эффективнее использовать ее, оттирая запачканные поверхности», — продолжает врач Парецкая.
Где использовать нельзя
Поскольку меламиновая губка обладает абразивными свойствами, она может повреждать поверхности деликатных покрытий и глянцевых лакированных изделий. Поэтому изделие не подойдет для мытья автомобилей, покрытий бытовой техники, телевизоров, мониторов.
Но ей можно отмывать поверхности, загрязненные жиром и нагаром, особенно сильные, — раковины, плиты, сантехнику.
Где лучше всего «работает» меламиновая губка
Очистка плинтусов и стен от загрязнений, въевшейся пыли, потертостей и следов от пальцев.
Удаление наклеек с банок и кастрюль, этикеток на пластике.
Чистка сантехники от образовавшегося известкового налета, ей можно мыть раковины, ванну, унитаз (но без использования чистящих средств).
Удаление пыли и грязи на кожаной мебели, кошельках или сумках, обуви.
Отлично удаляет загрязнения и пригоревшую пищу с варочной поверхности, убирает жирные брызги, гарь и пятна.
Может помочь в удалении пятен с одежды, если они свежие. Можно промокнуть губкой пятно и слегка потереть — краситель впитает губка.
Очищает подошву белой обуви и кроссовок от потертостей и пятен, убирает следы травы и асфальта.
Может придать блеск керамической плитке, полам и линолеуму, особенно если они уже немного затерлись.
Помогает отмыть следы рук на межкомнатных дверях и ручках.