Эволюция обошлась с женщиной не очень-то справедливо: как только завершается репродуктивный период, организм начинает буквально рассыпаться. В менопаузе ничего приятного нет, это и врачи признают: изменение гормонального фона, которое может спровоцировать серьезные заболевания. И чем раньше случится климакс, тем раньше начнутся и проблемы со здоровьем, характерные для пожилых.
С момента наступления менопаузы и до первых симптомов некоторых «старческих» заболеваний пройдет всего 10–15 лет. Например, в 50 женщина может неожиданно столкнуться с деменцией. А виновником столько раннего прихода слабоумия вполне может быть преждевременный климакс.
Гинеколог-эндокринолог
— Преждевременная недостаточность или старение яичников — это состояние, при котором яичники прекращают работу у молодой женщины — до 40 лет, — говорит гинеколог Евгения Назимова. — Это намного раньше, чем средний возраст наступления менопаузы.
В это время в организме перестают созревать яйцеклетки, а яичники останавливают выработку эстрогенов. Те, кто называет это естественной контрацепцией, должны остерегаться сюрпризов. По факту овуляция прекращается, но забеременеть еще можно, так как врачи фиксировали спонтанные овуляции.
С другой стороны, климакс — это уже маячащая перед женщиной старость.
— Организм совершенно не готов к нехватке эстрогенов, — предупреждает гинеколог Евгения Назимова. — В итоге и без того неприятные симптомы протекают более ярко и выраженно, чем у женщин в естественной менопаузе.
Получается, что приливы, сердцебиение и другие негативные последствия климакса будут сильнее. Но самое серьезное нарушение в работе организма в период раннего климакса — это развитие серьезных заболеваний:
деменции;
атеросклероза;
гипертонической болезни;
сахарного диабета;
метаболического синдрома;
Это не все заболевания, но самые серьезные из них.
— Если в среднем у женщины менопауза наступает в 50 лет, то перечисленные заболевания могут развиться к 60-65 годам, — объяснила гинеколог Назимова. — Но если недостаточность яичников возникает раньше, то с деменцией и остеопорозом женщина столкнется уже в 50 лет, а то и младше.
Эксперт считает, что гормональный дефицит — это очень важная проблема, с которой надо обязательно обратиться к врачу. Вероятно, он порекомендует заместительную гормональную терапию.
— И в ней нет ничего необычного, она показана при любом заболевании, связанном с дефицитом гормонов, — предупреждает Евгения Назимова. — При сахарном диабете назначают инсулин, например. И при хорошем контроле болезнь удается взять под контроль.