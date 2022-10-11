— Преждевременная недостаточность или старение яичников — это состояние, при котором яичники прекращают работу у молодой женщины — до 40 лет , — говорит гинеколог Евгения Назимова. — Это намного раньше, чем средний возраст наступления менопаузы.

В это время в организме перестают созревать яйцеклетки, а яичники останавливают выработку эстрогенов. Те, кто называет это естественной контрацепцией, должны остерегаться сюрпризов. По факту овуляция прекращается, но забеременеть еще можно, так как врачи фиксировали спонтанные овуляции.

С другой стороны, климакс — это уже маячащая перед женщиной старость.

— Организм совершенно не готов к нехватке эстрогенов, — предупреждает гинеколог Евгения Назимова. — В итоге и без того неприятные симптомы протекают более ярко и выраженно, чем у женщин в естественной менопаузе.