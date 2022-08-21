Запястье, голень, позвоночник, шейка бедра — женщины после 55-60 лет довольно часто страдают от переломов. И дело не в том, что они стали невнимательными, неаккуратными. Это последствие развивающегося остеопороза. Кости теряют кальций, а вместе с ним и запас прочности. К перелому может привести любое неверное движение.
Особенно может быть выражен остеопороз в области шейки бедра и поясничном отделе позвоночника.
- Женщина долгое время жаловалась на боль в пояснице, обращалась за помощью к неврологу, остеопату, ей назначали лечение, но улучшения не наступало, — рассказала историю своей пациентки гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова. — Ситуация ухудшилась настолько, что начали появляться проблемы с ногами.
В итоге на МРТ у женщин обнаружили клиновидный перелом позвонка, из-за него произошло ущемление нервного корешка, которое «отозвалось» болью в ноге.
- Перелом произошел из-за остеопороза, — уточнила врач Назимова. — Как после рассказала моя пациентка, боль появилась после того, как она спрыгнула с табуретки.
На неприятные ощущения женщина не сильно обращала внимание, пока не произошло то, что произошло.
- И это очень типичная ситуация для переломов, связанных с остеопорозом: они могут возникнуть при совершенно незначительной травме, — констатирует Евгения Назимова.
Ухудшающими факторами в истории этой женщины было то, что она исключила из рациона молочные продукты, объяснила это тем, что просто не любит их. В итоге в организме стало не хватать кальция. К тому же женщина курила — дополнительный негативный фактор. Позже выяснилось, что ей не хватало витамина D, а недостаток гормонов в климаксе довел ситуацию до перелома.
- По состоянию здоровья ей уже нельзя назначать заместительную гормональную терапию, хотя, если бы это сделали несколько лет назад, то, скорее всего, можно было бы предотвратить развитие остеопороза и перелом, — говорит гинеколог-эндокринолог.
Что делать, чтобы избежать остеопороза
После прекращения менструаций обязательно нужно регулярно проводить денситометрию (измерение плотности костей — прим. ред.);
если после исследования выявлена остеопения или остеопороз, необходима консультация гинеколога-эндокринолога или эндокринолога — он назначат лечение, которое позволит улучшить состояние костей. Речь идет не только о гормональной терапии, есть и негормональные препараты;
контролировать уровень витамина D, если его недостаточно, нужно компенсировать его и поддерживать;
добавить в рацион больше продуктов, содержащих кальций, либо (по консультации с врачом) добавок, которые смогут стать дополнительным его источником.
По мнению эксперта, достаточно 1-2 года такой терапии, чтобы стабилизировать и даже улучшить состояние костей.
- Это существенно уменьшает вероятность переломов, — говорит доктор Назимова. — Многочисленные клинические исследования это подтвердили.
Также не обойтись без физической активности, которая помогает укрепить кости.
Что делать запрещается
Носить неудобную обувь со скользкой подошвой;
бегать за автобусом или на пешеходном переходе;
избегать прыжков;
следить, чтобы не было резких скручиваний, чтобы избежать повреждений позвоночника.