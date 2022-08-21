На неприятные ощущения женщина не сильно обращала внимание, пока не произошло то, что произошло.

- И это очень типичная ситуация для переломов, связанных с остеопорозом: они могут возникнуть при совершенно незначительной травме , — констатирует Евгения Назимова.

Ухудшающими факторами в истории этой женщины было то, что она исключила из рациона молочные продукты, объяснила это тем, что просто не любит их. В итоге в организме стало не хватать кальция. К тому же женщина курила — дополнительный негативный фактор. Позже выяснилось, что ей не хватало витамина D, а недостаток гормонов в климаксе довел ситуацию до перелома.

- По состоянию здоровья ей уже нельзя назначать заместительную гормональную терапию, хотя, если бы это сделали несколько лет назад, то, скорее всего, можно было бы предотвратить развитие остеопороза и перелом, — говорит гинеколог-эндокринолог.