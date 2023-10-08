Вот почему вы не должны сомневаться в своем враче: об удивительном эффекте рассказал хирург Гадзиян

«Я заметил кое-какую закономерность. Чем больше пациент доверяет врачу, чем больше он верит в свое выздоровление, в то, что мы ему поможем, тем лучше и быстрее он идет на поправку. Причем это мною замечено давно, но только сейчас я начал даже сравнивать пациентов с одинаковой операцией и настроением, с которыми они пришли лечиться. Всё в точку», — поделился своими наблюдениями в телеграм-канале хирург-уролог Марк Гадзиян.