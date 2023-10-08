Вот почему вы не должны сомневаться в своем враче: об удивительном эффекте рассказал хирург Гадзиян

Речь об эффекте плацебо, когда большую роль в достижении результата при лечении играет именно вера человека в то, что все получится, он пойдет на поправку. А это зависит в том числе от доверия пациента к врачу, который проводит лечение.
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук
«Я заметил кое-какую закономерность. Чем больше пациент доверяет врачу, чем больше он верит в свое выздоровление, в то, что мы ему поможем, тем лучше и быстрее он идет на поправку. Причем это мною замечено давно, но только сейчас я начал даже сравнивать пациентов с одинаковой операцией и настроением, с которыми они пришли лечиться. Всё в точку», —
Что такое эффект плацебо
Как объясняет врач, эффектом плацебо называют улучшение самочувствия человека благодаря тому, что он верит в эффективность некоторого воздействия, в действительности нейтрального. Кроме приема препарата, это могут быть некоторые процедуры или упражнения, прямой эффект которых не наблюдается. Оказывается, он может иногда работать даже при хирургических вмешательствах.
По словам специалиста, наибольший эффект плацебо оказывает при лечении:
головной боли — 62%;
депрессий — 59%;
простуды — 45%;
ревматизма — 49%;
морской болезни — 58%;
кишечных расстройств — 58%.
Конечно, не стоит верить в то, что эффект плацебо сможет вылечить какую-то серьезную болезнь. Без действенных лекарств здесь не обойтись. Но уверенность в своем враче и в хорошем исходе точно будет полезной.
«Вылечить рак или тяжелые вирусные заболевания вряд ли удастся, но положительные эмоции способствуют улучшению состояния даже в самых тяжелых случаях», — уточнил хирург.
Еще четыре реальные проблемы со здоровьем, при которых помогает плацебо
Как ранее рассказывала Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, статистика показывает: если взять группу людей, на плацебо могут отреагировать до 30% участников. У таких людей есть, как правило, общая личностная особенность: они обладают повышенной внушаемостью.
Причем эффект плацебо может работать в обе стороны. По словам психотерапевта, если человек изначально не доверяет препарату, считает его плохим или опасным, тогда после приема возникает напряжение: он начинает тревожится, бояться, внимательно прислушиваться к своему организму и, конечно, что-то подозрительное внутри услышит. Он пугается еще больше, а далее начинает болеть живот или голова — и это уже паника.
Специалист называла реальные проблемы со здоровьем, при которых может сработать эффект плацебо.
Болевой синдром. В структуре боли есть разные компоненты, в том числе психологические. Как раз на них и подействует плацебо. Однако полностью боль оно не снимет, тем более если та связана с серьезными повреждениями и нарушениями в организме : они сами собой не пройдут.
Нарушения сна. В этом случае человек может лучше засыпать, потому что успокаивается и расслабляется.
Психоэмоциональные расстройства. Иногда эффект плацебо срабатывает, если у человека поднялось давление на фоне перепадов настроения, переживаний — его недомогание в этом случае связано исключительно с эмоциями. Если он верит, что ему поможет таблетка, привести его в чувство способна даже обычная аскорбинка.
Паническая атака. Иногда человек настолько себя напугал и верит, что без лекарства ему точно лучше не станет, что может выручить все та же аскорбинка.
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