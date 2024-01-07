Вопрос врачу: «Ребенок принес вшей. Что делать»?

При купании ребенка, который пришел из детского сада, обнаружили, что у него на волосах гниды. Дочка постоянно чешет голову, капризничает. Что нам делать, как вывести паразитов, куда сообщать и происшедшем, нужно ли идти к врачу?
Юлия П. 37 лет
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)
«Вши у детей — распространенная и малоприятная проблема, с которой сталкиваются многие родители. Ученые давно доказали, что заражение вшами — не признак плохой гигиены, а просто стечение обстоятельств», — уверен врач лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.
Вспышки чаще осенью
В начале и середине осени в детских садах и школах часто случаются вспышки заражения вшами. Дело в том, что с началом учебного сезона паразитам становится легче распространяться, потому что дети тесно контактируют друг с другом в организованных коллективах.
Педикулез — это заражение человека вшами. У детей обычно обнаруживают именно головных вшей, которые живут на коже головы: питаются кровью, размножаются, откладывают яйца. Чаще всего педикулез выявляют у детей от 3 до 11 лет, потому что в этой возрастной категории общение друг с другом происходит в тесной игровой форме.
Они не умеют прыгать
Вопреки распространенному мнению, перепрыгнуть от одного ребенка к другому вши не могут, но легко переползают. Вспышки педикулеза обычно случаются там, где дети наиболее тесно контактируют друг с другом: в детских садах, школах, спортивных секциях и детских лагерях.
«Причем чистые волосы паразитам нравятся даже больше, чем грязные, потому что к чистой коже можно легко „прицепиться“, а в покрытую грязью и жиром им впиваться намного труднее, — говорит врач. — Понять, что у ребенка педикулез, не всегда просто, потому что заражение вшами может протекать бессимптомно».
Можно обнаружить случайно
Часто родители или сам ребенок просто случайно замечают паразита в волосах, причем никаких жалоб дети не предъявляют. Если симптомы есть, то обычно это:
сильный зуд;
беспокойный сон;
ощущение ползания в волосах;
расчесы и незначительное покраснение в месте кровососания на коже.
«Кроме того, на волосах можно заметить яйца вшей, или гниды. Они выглядят как многочисленные беловатые крупинки, которые крепятся к стержню волоса», — объясняет Роман Иванов.
Если родители обнаружили у ребенка вшей, следует как можно скорее обратиться к врачу-педиатру или дерматологу.
Поставить диагноз можно сразу
Диагноз обычно ставится на первом приеме по характерной клинической картине: врач замечает в волосах живых вшей или гнид. Также используют тест на влажных волосах: на них наносят кондиционер или бальзам и прочесывают гребнем с длинными частыми зубцами. Это тоже позволяет обнаружить гниды или живых паразитов. Самостоятельно диагностировать педикулез и лечить детей безрецептурными средствами не стоит.
«Дело в том, что часто родители принимают за вшей грязь или чешуйки, образующиеся в результате сухости кожи и других заболеваний. Поэтому лучше обратиться к врачу, чтобы сразу поставить точный диагноз. Это избавит от ненужного неадекватного лечения и стресса у ребенка», — предупреждает Роман Иванов.
Шампуни и лосьоны вместо бритья
Сейчас педикулез лечат с помощью шампуней и лосьонов с последующим влажным вычесыванием паразитов. Что точно не применяют, так это бритье наголо. В аптеках продаются средства с перметрином, малатионом и диметиконом. Их выпускают в виде шампуней, кремов, лосьонов или гелей с различной концентрацией действующих веществ. Они быстро справляются с паразитами при правильном способе применения и соблюдении противоэпидемических мероприятий.
«Популярные народные методы вроде обработки головы оливковым, сливочным и другими маслами, майонезом, вазелином, бензином или керосином применять точно не следует. От вшей они не избавят, но могут привести к отравлению или серьезным травмам кожи головы», — предупреждает врач.
Детей — на карантин
Детей, у которых обнаружены вши, отправляют на карантин. Вернуться в детский коллектив можно только после того, как педиатр подтвердит отсутствие паразитов и выпишет справку. Предупредить заражение вшами в детских садах и школах сложно, потому что обычно дети тесно общаются друг с другом.
«Но можно попробовать объяснить ребенку, что лучше не примерять чужие шапки и заколки, пользоваться только своей расческой и полотенцем. Такие простые способы помогают значительно снизить риск передачи паразита», — резюмирует врач.