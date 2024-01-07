Вопрос врачу: «Ребенок принес вшей. Что делать»?

«Причем чистые волосы паразитам нравятся даже больше, чем грязные, потому что к чистой коже можно легко „прицепиться“, а в покрытую грязью и жиром им впиваться намного труднее, — говорит врач. — Понять, что у ребенка педикулез, не всегда просто, потому что заражение вшами может протекать бессимптомно».